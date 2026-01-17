觀影說劇╱「魔鬼交易」為宗教走火入魔 宋智孝素顏扮醜

宋智孝片中頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓人第一時間幾乎難以認出她。（圖／可樂電影提供）

由韓星宋智孝、金赫拉、金秉澈合演的南韓 電影「魔鬼交易」是一部懸疑恐怖片，宋智孝在片中飾演一名被宗教神蹟感召而走火入魔的母親，為了詮釋角色近乎失明的狀態，她頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓人第一時間難以認出她。

宋智孝表示，只要能貼近角色，外貌如何都不重要。她也大方分享自己本身就是超自然題材的粉絲，甚至經常在YouTube 上瀏覽相關影片，也讓她詮釋起角色更加投入。

在韓劇 「黑暗榮耀」中飾演霸凌者「五人幫」之一而聲名大噪的金赫拉，這回在「魔鬼交易」裡則一改銀幕形象，演出獨立扶養兒子並苦苦期盼神蹟降臨的單親母親。

金赫拉也擔心過去作品中的「反派」形象過於鮮明而影響到觀眾，為了擺脫標籤她在演技上也下足苦功，細膩詮釋出角色的柔弱與脆弱，其中展示了角色橫跨羨慕、期盼，到忌妒、怨恨的高張力演出。

「魔鬼交易」有別於南韓當代多數「邪教」類型作品，沒有詭異的宗教儀式，而是從更純粹的「奇蹟」與「詛咒」之間的關係切入。導演分享道「我沒有選擇傳統主角戰勝邪惡神秘力量的故事走向，而是著重在刻畫片中每個角色的選擇和困境，藉此打破典型套路，捕捉日常中難以預料、令人不寒而慄的不安感」。

電影「魔鬼交易」劇情講述一對夫妻帶著因為車禍意外受傷的兒子搬進郊區豪宅，卻在住處附近撞見了無名的神祕老人，自此奇蹟降臨家中、兒子的傷一夕痊癒，而這般「神蹟」的傳言也在小鎮上不脛而走，然而另一頭不知名的詛咒，竟悄然落在鄰居身上。