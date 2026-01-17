我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

觀影說劇╱「魔鬼交易」為宗教走火入魔 宋智孝素顏扮醜

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋智孝片中頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓人第一時間幾乎難以認出她。（圖／可樂電影提供）
宋智孝片中頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓人第一時間幾乎難以認出她。（圖／可樂電影提供）

由韓星宋智孝、金赫拉、金秉澈合演的南韓電影「魔鬼交易」是一部懸疑恐怖片，宋智孝在片中飾演一名被宗教神蹟感召而走火入魔的母親，為了詮釋角色近乎失明的狀態，她頂著大素顏、戴著超厚鏡片的眼鏡，讓人第一時間難以認出她。

宋智孝表示，只要能貼近角色，外貌如何都不重要。她也大方分享自己本身就是超自然題材的粉絲，甚至經常在YouTube上瀏覽相關影片，也讓她詮釋起角色更加投入。

韓劇「黑暗榮耀」中飾演霸凌者「五人幫」之一而聲名大噪的金赫拉，這回在「魔鬼交易」裡則一改銀幕形象，演出獨立扶養兒子並苦苦期盼神蹟降臨的單親母親。

金赫拉也擔心過去作品中的「反派」形象過於鮮明而影響到觀眾，為了擺脫標籤她在演技上也下足苦功，細膩詮釋出角色的柔弱與脆弱，其中展示了角色橫跨羨慕、期盼，到忌妒、怨恨的高張力演出。

「魔鬼交易」有別於南韓當代多數「邪教」類型作品，沒有詭異的宗教儀式，而是從更純粹的「奇蹟」與「詛咒」之間的關係切入。導演分享道「我沒有選擇傳統主角戰勝邪惡神秘力量的故事走向，而是著重在刻畫片中每個角色的選擇和困境，藉此打破典型套路，捕捉日常中難以預料、令人不寒而慄的不安感」。

電影「魔鬼交易」劇情講述一對夫妻帶著因為車禍意外受傷的兒子搬進郊區豪宅，卻在住處附近撞見了無名的神祕老人，自此奇蹟降臨家中、兒子的傷一夕痊癒，而這般「神蹟」的傳言也在小鎮上不脛而走，然而另一頭不知名的詛咒，竟悄然落在鄰居身上。

南韓 韓劇 YouTube

上一則

「好了就快吹蠟燭」3歲兒口氣像大叔 孫藝真44歲生日笑翻

下一則

話劇「尋味」與高明駿兒演爺孫 李志希曝奇妙緣分

延伸閱讀

新青年槍會2周年慶 逾200人參與

新青年槍會2周年慶 逾200人參與
柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉義 複製白色奇蹟

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉義 複製白色奇蹟
51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女

51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女
俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

俄軍進犯蘇米州 烏克蘭稱持續交戰試圖擊退攻勢

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議