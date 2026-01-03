觀影說劇╱鈴木龍也失業閉關18月 創「無名人生」1人動畫奇蹟

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
鈴木龍也寫下日本動畫界極為罕見的「一人部隊」傳奇。（圖／佳映娛樂提供）
鈴木龍也寫下日本動畫界極為罕見的「一人部隊」傳奇。（圖／佳映娛樂提供）

以一部iPad締造「一人動畫」奇蹟的話題之作「無名の人生」，是年僅31歲的日本動畫鬼才鈴木龍也首部動畫長片，他在疫情失業期間，閉關18個月完成，一人包辦導演、作畫、配樂等八項職務，打造出首部動畫長片。

電影以極簡卻銳利的影像語言，描繪一名男子橫跨百年的無名人生，不僅顛覆日本動畫既有公式，更一舉入圍法國安錫國際動畫影展長片競賽單元，成功從獨立製作躍上國際舞台。在去年金馬影展期間來台參展的鈴木龍也導演非常喜歡台灣，也確定將於下周上映前赴台。

2020年新冠疫情爆發，讓鈴木龍也打工的酒吧歇業，收入瞬間歸零。失業、沒資金、也沒有團隊的他，卻在這段低潮期踏上自學動畫之路。沒有專業設備，他向店裡借來一台iPad，自學動畫軟體，關在家中畫了整整一年半，從原作、動畫指導、美術、攝影、色彩設計、角色設計、音樂到剪輯全數親自上陣，獨立完「無名の人生」。

鈴木龍也寫下日本動畫界極為罕見的「一人部隊」傳奇。他笑說：「說穿了就是沒錢、沒朋友。動畫其實不用花大錢也能做，所以我就真的從零開始，用一台iPad自己畫出來。」他坦言，因自覺畫技有限，轉而致敬他自幼深受影響的北野武電影，透過構圖、鏡位與留白營造情緒，將這股獨特的「靜謐美學」注入這部處女作之中。

在創作形式上，「無名の人生」同樣顛覆日本動畫的既定公式。鈴木龍也每天工作超過12小時，在沒有完整劇本與分鏡表的情況下直接作畫，邊畫邊構思劇情。為了不讓觀眾感到疲乏，他刻意讓十個章節在畫風、色彩與節奏上各自不同；也為了讓自己不畫到厭世，他將整個創作過程視為一場即興遊戲。

「無名の人生」故事橫跨百年，主角是一名「從未被叫過真名」的男人。他的一生被各種名字定義，從童年霸凌時的侮辱性綽號，到踏入社會後被貼上的各種標籤，卻始終沒有真正屬於自己的名字。電影以10個章節構成，每一章都以主角不同的化名為標題，串起他從被霸凌的少年、偶像團體成員，到歌舞伎町牛郎的曲折人生軌跡，映照出社會對個體的無情分類與忽視。該片將於1月9日在台上映

「無名の人生」故事橫跨百年，主角是一名「從未被叫過真名」的男人。（圖／佳映娛樂提...
「無名の人生」故事橫跨百年，主角是一名「從未被叫過真名」的男人。（圖／佳映娛樂提供）
鈴木龍也以一部iPad締造「一人動畫」奇蹟的話題之作「無名の人生」。（圖／佳映娛...
鈴木龍也以一部iPad締造「一人動畫」奇蹟的話題之作「無名の人生」。（圖／佳映娛樂提供）

