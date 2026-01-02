我的頻道

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

暌違3年9個月 BTS 3月全員回歸歌壇推新輯

娛樂新聞組╱綜合報導
BTS今年3月將回歸歌壇推出新專輯，並舉辦世界巡迴演唱會。(路透資料照片)
BTS今年3月將回歸歌壇推出新專輯，並舉辦世界巡迴演唱會。(路透資料照片)

自2022年暫停團體活動後，南韓天團防彈少年團（BTS）宣布，將在今年3月回歸歌壇，先推出全新專輯，接著啟動世界巡迴演唱會。

中央社引述法新社報導，BTS暫停團體活動期間，所有成員陸續服完兵役，7名成員去年已全數退伍，預計在2026年春季回歸歌壇。他們發聲明，會於3月20日發行新專輯，隨後將展開巡演。BTS經紀公司Big Hit Music隨後也證實了這項消息。BTS隊長RM（金南俊）表示：「我比任何人都更加殷切期盼這一天。」

目前沒有更多關於新專輯或巡演的細節。

報導指出，這將是BTS自2022年6月推出精選輯Proof以來，時隔3年9個月以完整陣容發行新專輯。

根據南韓文化觀光研究院（KCTI）統計，在成員服役前，BTS每年為南韓創造超過5.5兆韓元(約41.6億美元)的經濟效益，大約相當於南南韓內生產毛額（GDP）的0.2%。

近年來，BTS紅遍全球，在各地擁有無數忠實粉絲。他們不僅締造Spotify串流次數最多團體紀錄，還成為首個同時登上美國告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）榜首與美國告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）冠軍的K-pop團體。

南韓李在明訪中 將率歷來規模最大商業代表團 包含4大財閥掌門人

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

韓媒評李在明訪中：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

