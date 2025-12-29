堂本光一宣布結婚 與女星佐藤惠秘戀12年修成正果

堂本光一宣布結婚。（取材自Instagram）

日本 雙人組合DOMOTO（原名KinKi Kids）成員堂本光一透過經紀公司星達拓娛樂官方網站宣布結婚消息，正式步入人生新階段。

46歲的他在署名聲明中表示，雖然屬於私事，但仍希望親自向一路以來支持他的粉絲與相關人士報告這項決定，並承諾未來將懷抱更深的感恩之心，以更加誠懇的態度投入每一份工作，珍惜與大家的緣分，持續精進自我。

星達拓在聲明中稱其妻子為「一般女性」，日媒指出，女方身分實為41歲的前女演員佐藤惠，兩人相識契機為堂本光一主演的音樂劇「Endless SHOCK」。佐藤惠曾於2009、2010年公演中擔任女主角，之後和堂本光一墜入愛河，戀情低調維持約12年。她於今年9月底合約期滿離開經紀公司，並刪除社群媒體 帳號，被外界視為淡出演藝圈，轉為一般人身分的徵兆，也讓婚訊傳聞逐漸浮上檯面。

堂本光一1997年與堂本剛以KinKi Kids之名出道，憑藉俊秀外型與穩健實力深受喜愛，活躍於音樂、戲劇與綜藝領域。他長年主演的「Endless SHOCK」自2000年至2024年持續上演，累積演出2128場，創下日本國內單獨主演最多場次紀錄，不僅是堂本光一的演藝事業代表作，更為他找到生命中的另一半。

而他的搭檔堂本剛也已於去年1月與「桃色幸運草Z」成員百田夏菜子結婚。如今2位DOMOTO成員皆成家立業，晉升成為人夫。