觀影說劇╱「韓國製造」首播 玄彬飛機走道激戰帥翻

記者梅衍儂╱綜合報導
玄彬在飛機走道有精彩戲。（圖／Disney+提供）
玄彬在飛機走道有精彩戲。（圖／Disney+提供）

南韓雙男神玄彬、鄭雨盛合作Disney+年度諜報動作韓劇「韓國製造」首播，玄彬飾演曾旅日的中央情報部釜山分部情報科科長白冀兌，首集展現流利的日文以及精采的飛機打鬥戲，他一邊救援還要在窄小的走道上擊退敵人，帥出新高度，但他戲外卻自招當初花費2個半月時間苦學的日文，現在如果沒有看劇本念，「幾乎已經快要完全忘光」。

玄彬表示該片角色「是我至今演出的角色當中，將慾望表現得最直接的人物」，但他在看劇本的時候，就直覺這是一部不可多得的好作品，「無論是世界觀、人際關係都呈現得無比緊張」。

鄭雨盛飾演檢察官張健榮，因為有著野獸般的本能與可怕執念，為了堅守信念時常會不擇手段，讓鄭雨盛也表示這個角色有許多「陰暗面」，但也讓他演得非常過癮，「我會一直思考如何將那些不刻意表現出的陰暗面融入角色，持續在尋找角色的切入點」。

2人和導演禹民鎬是繼電影「哈爾濱」後再度攜手，禹民鎬表示「韓國製造」設定的70年代背景不只是一個動盪與混亂的時代，更是一個充滿「慾望」的年代，無論是名利、情感或是正義，每個人都有自己的追求，「雖然每個人都在追求自己的利益，但這也完全能夠展現真正的人性」，更開心表示每個演員都非常投入各自的角色，「第一天拍攝的時候我就很有感覺，啊，角色們一定會表現得很好」。

玄彬展現帥氣演技。（圖／Disney+提供）
玄彬展現帥氣演技。（圖／Disney+提供）
玄彬（右）和鄭雨盛互飆演技。（圖／Disney+提供）
玄彬（右）和鄭雨盛互飆演技。（圖／Disney+提供）

玄彬 韓劇 南韓

