朴寶劍奪大獎致詞3分鐘 男神不忘初心被「提醒超時」90鞠躬道歉

記者陳穎／即時報導
朴寶劍獲得年度藝人獎，感性致詞7分鐘。（記者劉學聖／攝影）
南韓年末盛事「2025 KBS演藝大賞」於20日晚間盛大登場，由李燦元、李珉廷與文世潤搭檔主持。朴寶劍以「The Seasons」拿下年度綜藝人獎，他感性上台致詞3分鐘，「未來我也會作為演員和個人，努力帶來積極的影響」，最後被「提醒超時」趕快送上90度鞠躬道歉。

朴寶劍表示，10年前我以「音樂銀行」獲得了年度最佳新人獎，感謝觀眾、工作人員和導演們給予我的無條件的愛、支持、鼓勵、歡呼和祝福，讓他10年後能夠回到這裡。他更謙虛說：「能夠在這裡再次見到小時候在電視上喜歡的前輩們，感到非常榮幸。能與我喜歡和尊敬的前輩們一起獲獎，真的感慨萬分。」

他更特別感謝「The Seasons」製作團隊與音樂人們，「每周錄製節目其實並不容易，透過優秀的前輩們，我也稍微了解了製作綜藝節目的辛苦。未來我也會作為演員和個人，努力帶來積極的影響。」主持人李燦元也笑著說：「朴寶劍先生的得獎感言講了3分鐘，我憋了好久才打開音樂。」朴寶劍立刻鞠躬90度道歉，連聲道：「對不起！」

今年象徵最高榮耀的「大賞」競爭激烈，最終由主持「社長的耳朵是驢耳朵」的全炫茂，擊敗朴寶劍、金鍾旼等強敵拿下大賞。他說：「我會把這個獎項當作一個激勵，2026年更加努力地為家鄉奉獻。在演藝圈，最難的就是在自己身處困境時還能逗大家開心」另外同樣獲頒「年度綜藝人獎」的Boom（李民浩），則在台上開心宣布：「我的妻子懷第二胎了！」讓全場都開心尖叫，一起分享喜悅。

南韓

