觀影說劇／「最美小三」韓韶禧嚮往上流 玩命竊金惹殺機

記者陳穎╱綜合報導
韓韶禧在「末路雙嬌」中因偷黑錢和金條引來殺機。(圖／采昌國際多媒體提供)
韓韶禧在「末路雙嬌」中因偷黑錢和金條引來殺機。(圖／采昌國際多媒體提供)

南韓年度話題犯罪新片「末路雙嬌」，描述兩位生活在繁華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機。該片讓韓韶禧與全鐘瑞兩名同世代演員交鋒，對手戲充滿爆發力與真實感。

首度擔綱電影女主角的韓韶禧，分享與同齡全鐘瑞的合作：「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她大量吸收並消化了角色。」此外，「在人性層面上，鐘瑞也有隨性、不做作的一面，這些地方都跟角色有相似之處，給人很好的感覺。」

韓韶禧回憶：「全鐘瑞演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」

一旁的全鐘瑞說：「和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以得知能跟韶禧一起演出，立刻就決定參演。」她並大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」

全鐘瑞說：「這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，韶禧總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」

全鐘瑞更笑說：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」

「末路雙嬌」將於明年1月30日在台灣上映。

韓韶禧(左)與全鐘瑞在「末路雙嬌」中為了更好的生活，走上竊盜之路。(圖／采昌國際...
韓韶禧(左)與全鐘瑞在「末路雙嬌」中為了更好的生活，走上竊盜之路。(圖／采昌國際多媒體提供)

