韓團SHINee團員KEY認了「非法醫療行為」全面暫停演藝工作

記者梅衍儂／即時報導
Key。(圖／遠雄創藝提供)
Key。(圖／遠雄創藝提供)

南韓諧星朴娜勑最近爆出霸凌經紀人、非法施打針劑，扯出案外案「打針阿姨」A某，更波及男團SHINee的溫流和KEY，溫流透過公司發聲表示醫療糾紛無關，而KEY（17）透過所屬經紀公司SM娛樂認了也有在家接受過A某的治療，並宣布全面暫停演藝活動。

由於A某被指根本不是正牌醫生，所有醫療行為都被疑觸法。KEY和朴娜勑同屬節目「我獨自生活」主持人，平時關係不錯，A某也曾經在社群上po出KEY家的影片，還提到KEY養的愛犬，讓外界懷疑KEY也接受過A某的非法醫療行為。

沈默多日後，今KEY首度發聲，表示「對於我最近才得知的一些事實，我也很混亂和驚慌，無法盡快整理說明，深感抱歉」，他也提到：「我自認對這種事情一直保持距離，但也因為這樣的想法，讓我無法更敏銳察覺身邊的一切。我對信任並支持我的許多人萬分抱歉，也十分羞愧。」他表示會誠實處理，也會反省。

SM娛樂的聲明則表示，KEY起初是透過熟人推薦，到A任職的江南診所就診，最近因為不方便去診所，就請A到家中治療，KEY一直以為A是合法有執照的醫師，所以沒意識到非法在家治療可能會有問題，「鑑於此事嚴重性，KEY決定退出所有節目和行程，再次向外界道歉」。

