韓星趙震雄黑料不斷 導演、演員、經紀人全都被他揍

趙震雄私下常對不爽的人揮拳。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）

南韓 影帝趙震雄日前因為高中時期胡作非為的黑歷史曝光，黯然退出演藝圈。但他的黑料遠不止於此，「Dispatch」報導，趙震雄除了出道後曾向劇團人員動粗，還曾在聚餐中霸凌新人演員，砸對方冰塊並出言辱罵。

當時這名新人與趙震雄在拍完電影後，一同參加了聚餐，酒足飯飽後再去KTV續攤。趙震雄提議讓新人獻唱，但對方婉拒表示不會唱，趙震雄突然暴怒把冰桶裡的冰塊砸向對方，痛罵道：「前輩讓你唱歌，你沒聽到嗎？」他說完還要衝向對方作勢打人，現場導演和其他工作人員連忙把他們拉開。而這名新人演員在10多年後看到趙震雄人設翻車，才敢向「Dispatch」爆料。

此外，還有兩名演員、兩名經紀人都分別向「Dispatch」投訴，自己曾遭趙震雄呼巴掌、猛踹。和趙震雄共事過的某位電影界人士指出：「這些都不只是過去的事，直到現在依然是個問題，所以才是問題。」

電影導演許哲也在個人Facebook發文，公開自己在2014年遭趙震雄毆打，「當時坐在我旁邊的趙演員突然出手揮拳，當大家拉住他時，他又突然哭了起來。我很慌張，這到底是什麼荒唐的情況？那天是我第一次見到這位演員，我完全無法理解他的行為。」

許哲導演事後透過經紀人希望趙震雄能正式道歉，但趙震雄說自己根本不記得有這回事。此後許哲只要看到趙震雄出現在電視上就一肚子火，留下難以抹滅的創傷。但許哲導演仍惜才，希望趙震雄能痛改前非專注演出更多好戲，他願意和趙震雄舉杯泯恩仇。

對此，趙震雄所屬經紀公司推稱演員已經退出演藝圈，公司無法再對相關事件發表任何官方立場。