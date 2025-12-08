我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

韓星趙震雄黑料不斷 導演、演員、經紀人全都被他揍

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙震雄私下常對不爽的人揮拳。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）
趙震雄私下常對不爽的人揮拳。(本報資料照片／記者王聰賢攝影）

南韓影帝趙震雄日前因為高中時期胡作非為的黑歷史曝光，黯然退出演藝圈。但他的黑料遠不止於此，「Dispatch」報導，趙震雄除了出道後曾向劇團人員動粗，還曾在聚餐中霸凌新人演員，砸對方冰塊並出言辱罵。

當時這名新人與趙震雄在拍完電影後，一同參加了聚餐，酒足飯飽後再去KTV續攤。趙震雄提議讓新人獻唱，但對方婉拒表示不會唱，趙震雄突然暴怒把冰桶裡的冰塊砸向對方，痛罵道：「前輩讓你唱歌，你沒聽到嗎？」他說完還要衝向對方作勢打人，現場導演和其他工作人員連忙把他們拉開。而這名新人演員在10多年後看到趙震雄人設翻車，才敢向「Dispatch」爆料。

此外，還有兩名演員、兩名經紀人都分別向「Dispatch」投訴，自己曾遭趙震雄呼巴掌、猛踹。和趙震雄共事過的某位電影界人士指出：「這些都不只是過去的事，直到現在依然是個問題，所以才是問題。」

電影導演許哲也在個人Facebook發文，公開自己在2014年遭趙震雄毆打，「當時坐在我旁邊的趙演員突然出手揮拳，當大家拉住他時，他又突然哭了起來。我很慌張，這到底是什麼荒唐的情況？那天是我第一次見到這位演員，我完全無法理解他的行為。」

許哲導演事後透過經紀人希望趙震雄能正式道歉，但趙震雄說自己根本不記得有這回事。此後許哲只要看到趙震雄出現在電視上就一肚子火，留下難以抹滅的創傷。但許哲導演仍惜才，希望趙震雄能痛改前非專注演出更多好戲，他願意和趙震雄舉杯泯恩仇。

對此，趙震雄所屬經紀公司推稱演員已經退出演藝圈，公司無法再對相關事件發表任何官方立場。

南韓

上一則

被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了 嗆爆相信音樂

下一則

曝光趙震雄犯罪史 韓媒Dispatch挨告「損害少年改過自新機會」

延伸閱讀

戲谷劇團愛情話劇「今生有約」 明年1月上演

戲谷劇團愛情話劇「今生有約」 明年1月上演
台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」
巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」

巧遇李安 「最年輕的音樂家」蔣榮宗興奮合影當面告白「超驚喜」
韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

韓星趙震雄引退「信號2」等10年恐腰斬 3條路都讓粉絲崩潰

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告