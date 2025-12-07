我的頻道

同框「3任女友」好忙…朴寶劍與IU、金裕貞輪番領CP獎

娛樂新聞組／綜合報導
朴寶劍（左）和IU（右）主演「苦盡柑來遇見你」。(圖／Netflix提供)
朴寶劍（左）和IU（右）主演「苦盡柑來遇見你」。(圖／Netflix提供)

2025 Asia Artist Awards（AAA）近日在高雄世運主場館盛大登場，今年適逢典禮10周年，眾多韓星雲集讓現場5萬名粉絲嗨翻。其中最掀起全場高潮的瞬間，落在「10周年傳奇CP獎」頒給「雲畫的月光」螢幕情侶朴寶劍與金裕貞。

兩人自2016年合作古裝韓劇後，便成為劇迷心中經典的「最佳CP」。時隔近10年再度同台領獎，當名字被念到時兩人都露出驚訝神情，隨後自然牽起彼此的手走上舞台，還在鏡頭前比出愛心，默契依舊滿分。朴寶劍感性表示，「雲畫的月光」明年正好滿10周年，能與金裕貞在此刻一起站上AAA舞台，「真的非常感謝」。金裕貞則笑說，能與寶劍再度並肩領獎「意義很特別」。

有趣的是，朴寶劍稍早才與IU因「苦盡柑來遇見你」拿下「最佳CP獎」，短時間內連續與「前後螢幕女友」上台，讓粉絲戲稱是「前女友與現女友在高雄同框的名場面」。

典禮上，金裕貞也與李浚赫、潤娥、李俊昊、嚴志媛、IU、車珠英、李惠利等人共同獲頒Best Artist（最佳藝人獎）。在被拍到參加「撒嬌挑戰」時，她雖然害羞但仍做出抖肩、裝可愛、咬手指等動作，坐在一旁的朴寶劍更是忍不住笑翻，立刻拿出手機拍下大螢幕上的畫面，想珍藏金裕貞的可愛瞬間。

另外一位螢幕女友惠利也在場，朴寶劍上台領獎時不忘宣傳「請回答1988」的10周年紀念節目即將播出，今晚他的三位螢幕女友都在場，網友笑稱「朴寶劍好忙喔」！

朴寶劍與金裕貞（右）主演的電視劇「雲畫裡的月光」首播。（取材自臉書）
朴寶劍與金裕貞（右）主演的電視劇「雲畫裡的月光」首播。（取材自臉書）

朴寶劍（左）與金裕貞（右）獲得10周年傳奇CP獎；圖為「雲畫的月光」劇照。(取材...
朴寶劍（左）與金裕貞（右）獲得10周年傳奇CP獎；圖為「雲畫的月光」劇照。(取材自豆瓣電影)

