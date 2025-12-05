「信號2」開播前夕震撼彈 趙震雄突被爆曾涉偷盜、性侵

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
趙震雄出名後，以正義硬漢形象深植人心。圖為他今年赴台參加電影節的畫面。（本報系資料照片）
韓劇「Signal信號」2016年播出後大受好評，飾演正義刑警的南韓實力派演員趙震雄被「Dispatch」爆出黑歷史，指他青少年時期曾加入黑幫無惡不作，還因涉嫌偷盜和性侵，送進少年感化院。

報導指出，「Signal信號」劇迷等了9年，第二季終於在今年8月拍攝完畢，原本預定是2026年第1季播出，如今卻爆出趙震雄以往涉嫌多項犯罪，若一切消息屬實，「Signal信號2」恐怕難與觀眾見面，永遠石沉大海。

據「Dispatch」報導，趙震雄高二犯了刑事案件，跟著黑道兄弟一起偷車，至少偷了三輛，一夥人無照駕駛後再破壞車輛丟棄。此外，他還涉嫌性侵，種種罪行讓他被送進少年感化院。報導指出，趙震雄就讀高三時，有一半時間都在矯正機構度過。「Dispatch」依循線索獲得法院資料，確認趙震雄在高二時曾因「特別法」規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

此外，報導還指出，趙震雄還曾因酒醉駕車而被吊銷駕照，當時已參演電影「馬粥街殘酷史」，但尚未走紅。趙震雄另還在無名演員時期，曾在喝酒聚會中，嚴重毆打一名劇團成員，最後因傷害罪被判罰金。

報導指出，趙震雄本名為趙元準（音譯），現在使用的藝名其實是爸爸的名字開始新的人生，爆料者認為這恐怕是趙震雄為避免被查出過去的犯罪資料而使用藝名。

因此關於「趙震雄」高中的相關信息幾乎找不到，僅能找到遭2所以上的學校強制轉學。因此外界只知道他在釜山土生土長，其他地方的生活經歷一概被抹除。

對此，趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」

據傳會讓爆料者看不下去的原因就在於趙震雄今年8月15日韓國光復80周年的典禮上代表宣誓，爆料者認為他過去曾欺負弱小、也是犯罪者，只是演個警察就被包裝成正義形象，甚至還成了愛國的獨立鬥士，「受害者的心情會怎樣？現在還不晚，希望他好好反省自己的過去。」

報導指出，南韓網友看到趙震雄形象翻車，除了感到震驚，更想到今年8月殺青且已排定明年初開播的「Signal信號2」，忍不住發出評語「這種時候就用AI吧」、「太誇張了」、「趙震雄戲份佔比超重的，根本無法解決」、「要成廢土了啊！他在裡面可是演為了懸案受害者而努力的正義警察啊，這不可能播」、「可惡，我的戲劇啊」、「煩死了，我等了10年了欸」。

趙震雄曾演出電視劇「信號」、電影「暗殺」，被譽為韓國國民影帝。（取材自Ｘ平台）
趙震雄在「信號」演正義警察李材韓。（圖／翻攝自信號官網）
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
沉寂3月江祖平釜山現蹤…控三立高層之子性侵後出國散心
英國華裔男子教保員性侵幼兒園學童 當庭認26起罪行
13歲少女阻止「仙人跳」 遭「童黨」綁架性侵 主犯判囚8年

