我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

2神祕參賽者回歸 「黑白大廚2」賽制全改曝名單

記者李姿瑩╱綜合報導
「黑白大廚2」即將與觀眾見面。（圖/Netflix提供）
「黑白大廚2」即將與觀眾見面。（圖/Netflix提供）

「黑白大廚：料理階級大戰」第2季正式預告曝光，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。聲望與榮譽懸於一線，今年的頂尖白湯匙大廚們齊聚競技場，要捍衛自己的料理實力。

目前已經曝光的參賽者包括擁有米其林二星的主廚李駿、在韓食與西餐各獲得米其林一星的孫鍾元、韓國頭號寺剎飲食名匠善財法師、擁有57年資歷的中式料理大師侯德竹、47年資歷的法式料理大師朴孝男、深受韓國觀眾喜愛的國民大廚鄭鎬泳、曾擔任「廚神當道韓國版」第4季評審的宋勳、「韓食大賽」第3季優勝者林盛根

正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們。一樣以冷峻的黑白廚房為背景，黑湯匙的登場本身就對白匙象徵著威脅。他們的大膽封號一併曝光，當中有「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等，每個綽號都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫。

像「料理科學家」與「中式料理暴走族」這類出乎意料的稱號，更暗示本季可能出現意想不到的結盟與震撼性的排名變動。各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一。不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。

「黑白大廚：料理階級大戰」過去曾創下紀錄，成為首部連續三周登上Netflix全球非英語節目Top 10之首的韓國實境節目；同時也是首部在韓國蓋洛普2024年9月民調中，被評為「最受韓國觀眾喜愛的影集」第1名的串流實境節目，穩固其國內外的超高人氣。如今第2季將把味覺之戰推向更高峰。12月16日起在Netflix全面公開巔峰對決。

「黑白大廚2」預告2神祕參賽者將回歸，並公布「白湯匙」大廚名單。（圖/Netfl...
「黑白大廚2」預告2神祕參賽者將回歸，並公布「白湯匙」大廚名單。（圖/Netflix提供）

Netflix 民調 三星

上一則

觀影說劇╱驀然回首真人版 是枝裕和執導：被原作打動

下一則

與高至霆真分了？ 張佳寧被拍到與新歡爭吵後一起回家

延伸閱讀

兩名神祕參賽者回歸 「黑白大廚2」賽制全改了

兩名神祕參賽者回歸 「黑白大廚2」賽制全改了
韓國反中示威掀爭議 言論自由與毀謗管制界線模糊

韓國反中示威掀爭議 言論自由與毀謗管制界線模糊
糖尿病藥物Ozempic改變民眾花錢、花時間習慣與飲食方式

糖尿病藥物Ozempic改變民眾花錢、花時間習慣與飲食方式
「不願為國而戰」歐洲兵源告急 徵兵、募兵皆兩難

「不願為國而戰」歐洲兵源告急 徵兵、募兵皆兩難

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人