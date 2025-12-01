濱崎步「一招氣死小粉紅」 中媒體人：損失超過日本

濱崎步對著1.4萬空席演出。（取材自IG）

日本 天后濱崎步日前原定在上海的演唱會被臨時取消，她昨晚公開數張從演出到謝幕的側拍照片，自己帶著舞群對著1.4萬個空席唱跳。濱崎步此舉影響力驚人，1日蔣萬安 和陳其邁 都親自邀請她在台開唱，濱崎步也靠轉發台灣媒體報導，給從中作梗的中方不痛快。

面對無理的對待，濱崎步選擇以德報怨，以英文發文：「面對1萬4000個空位，我感受到了來自世界各地粉絲們滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。我由衷感謝200位中、日工作人員、樂團成員和舞者，是你們讓這個舞台得以實現。」

濱崎步過去曾是「喊水會結凍」的日本天后，一舉一動牽動公司股價，連公司社長都敬她三分。面對這次上海演出遭到粗暴取消，濱崎步透過社群瘋狂轉發台灣報導，尤其是黃秋生和政治立場與中國相左的媒體，不出惡言就表現出高級嘲諷。

高雄市長陳其邁表示，政治干預藝術文化非常不可取，他個人非常喜歡濱崎步，非常歡迎她來高雄演出。台北市長蔣萬安也說，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜。