濱崎步「一招氣死小粉紅」 中媒體人：損失超過日本

記者李姿瑩／即時報導
濱崎步對著1.4萬空席演出。（取材自IG）
日本天后濱崎步日前原定在上海的演唱會被臨時取消，她昨晚公開數張從演出到謝幕的側拍照片，自己帶著舞群對著1.4萬個空席唱跳。濱崎步此舉影響力驚人，1日蔣萬安陳其邁都親自邀請她在台開唱，濱崎步也靠轉發台灣媒體報導，給從中作梗的中方不痛快。

面對無理的對待，濱崎步選擇以德報怨，以英文發文：「面對1萬4000個空位，我感受到了來自世界各地粉絲們滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。我由衷感謝200位中、日工作人員、樂團成員和舞者，是你們讓這個舞台得以實現。」

濱崎步過去曾是「喊水會結凍」的日本天后，一舉一動牽動公司股價，連公司社長都敬她三分。面對這次上海演出遭到粗暴取消，濱崎步透過社群瘋狂轉發台灣報導，尤其是黃秋生和政治立場與中國相左的媒體，不出惡言就表現出高級嘲諷。

高雄市長陳其邁表示，政治干預藝術文化非常不可取，他個人非常喜歡濱崎步，非常歡迎她來高雄演出。台北市長蔣萬安也說，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜。

即便各界輿論群起撻伐，中方官媒「環球時報」總編輯胡錫進仍認為取消濱崎步上海演唱會是中國制裁日本的一步大棋，即使取消演出對中方的損失可能已經超過對日方，但也要讓日本社會感受到對中態度不佳的後果和嚴重性。

