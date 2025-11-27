性騷醜聞後首露面 國分太一落淚道歉：失去一切

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
國分太一爆性騷後首露面，向受害者及粉絲致歉。（視頻截圖）
性騷爭議全面停工的前TOKIO成員國分太一，在東京召開記者會，這是他爆爭議後首次公開露面，根據「朝日電視台」等日媒報導，國分太一向受害者及受影響的相關人士與粉絲深深致歉，他並落淚表示：「在短短幾天之內，我失去了一切。究竟我做了哪些行為被視為違反規範，連確認答案的機會都沒有。」

當天國分太一戴著黑框眼鏡，穿著深藍色西裝現身記者會，他進場深深一鞠躬，以略帶沙啞的聲音表示：「因我自身行為使當事者受到傷害，遲來的道歉與未即時親自面對，真的非常抱歉。」

51歲的國分太一出道31年，原本主持多個綜藝節目，今年6月20日爆出多次發生違反倫理規範的行為，遭日本電視台「鐵腕DASH」踢下車，隨後宣布無限期停工，他和城島茂、松岡昌宏組成的「TOKIO」解散，一起經營的「株式會社TOKIO」、戶外交流園地「TOKIO-BA」均結束營業。

國分太一坦言曾想過引退，但他稱身邊人給了他不同意見，所以目前狀態維持「暫停活動」。至於未來，他坦言「現在什麼都無法決定」。

