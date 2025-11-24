潤娥穿圍裙再當「暴君的廚師」粉絲看得到吃不到

粉絲在潤娥見面會上看出一肚子火。(圖／SHOWOFFICE提供)

韓團「少女時代」成員潤娥近日在台北國際會議中心舉辦「暴君的廚師」戲劇粉絲見面會，重現劇中多段經典場面。但網路上怨聲載道，不少觀眾在Threads 上抱怨活動內容空洞、嚴格禁止拍照，加上見面會節奏不順、2個小時就結束等，讓粉絲不滿花了錢沒有獲得同等價值。

潤娥特地宣傳優雅的黑色小洋裝現身，以劇中角色「延志永」的身分問候粉絲。她中文程度依舊流利，用標準發音自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永。」她隨後分享了不少幕後拍攝秘辛，透露飛機廁所穿越戲其實是打造出一個模擬的空間，自己拍攝時被吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」，並開玩笑的說因為場面太真實了，導致現在自己搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食 ，會不會發生什麼，幸好什麼都沒發生，平安無事地來到這裡了。

在料理類名場面回顧中，潤娥也提到自己從開拍前3個月便開始練習料理技術，尤其是所有需要控火的橋段都練習了無數次，「教學廚師跟我說，絕對不能害怕火，但是火真的很可怕啊，第一集法國料理大賽用稻草點火的畫面，是真的站在火焰前拍攝的，印象很深刻」。

潤娥現場還換上圍裙，化身五星主廚，在舞台上親手示範她為台北粉絲特別準備的三明治食譜 ，宛如「暴君的廚師」現場版重現。但粉絲看得到吃不到，只能拍照乾瞪眼。

潤娥全程僅演唱劇中的歌曲「I Find You」與「德壽宮石牆路的春天」，她看得出粉絲意猶未盡，加碼抽出親筆簽名拍立得。粉絲最後散場時甚至湧入停車場，大合唱少女時代的「Gee」，獲得潤娥配合跳舞的可愛回應。