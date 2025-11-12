我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

曾以「影武者」揚名坎城 日星仲代達矢92歲辭世

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
仲代達矢曾演過許多膾炙人口的作品。（取材自IMDb）
仲代達矢曾演過許多膾炙人口的作品。（取材自IMDb）

日本資深男星仲代達矢驚傳過世，享耆壽92歲。 他曾主演電影「人間條件」和黑澤明導演的「影武者」等，晚年開設「無名塾」培養後進演員，不少知名影星都曾接受過他的指導。

仲代達矢1952年進入演員培養所，以立體深邃的五官和帶感的演技備受矚目，在小林正樹導演的「人間條件」系列中，奠定了明星演員的地位。

仲代達矢後來和黑澤明合作多部作品，在「大鏢客」中扮演三船敏郎的強勁對手，在「天堂與地獄」中更出色地演出追捕綁架犯的警察角色。 他主演「影武者」獲得坎城金棕櫚獎最高榮譽，在國際上得到極高的評價。

此外，仲代達矢在NHK大河電視劇「新·平家物語」、「風林火山」都扮演存在感十足的角色，為電視劇貢獻良多。

1975年他和妻子宮崎恭子創立了「無名塾」，培養無數演員，包括役所廣司、真木陽子等實力派後進，同時他還接演莎士比亞舞台劇等，一生盡數奉獻給演出工作。

據中央社引述日本經濟新聞報導，1980年，仲代達矢主演獲得坎城影展金棕櫚獎的「影武者」，1985年出演黑澤明晚年代表作「亂」。他參演的作品曾在威尼斯影展、柏林影展與坎城影展獲得榮譽，享有高度國際知名度。

今年1月4日，仲代達矢現身由他擔任旁白的紀錄片「妹妹的時間」播映活動。他當時說，「從未想過自己會演到92歲。本來覺得差不多該退休了，但還不是時候啊」，展現持續演藝生涯的決心。

坎城影展 日本 退休

上一則

看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆

下一則

「狂飆」強哥好暖…張頌文救了車禍路人 稱「換誰都會這樣做」

延伸閱讀

「狂飆」男星救人收到「大愛無疆」錦旗 謙回：換誰都會這樣做

「狂飆」男星救人收到「大愛無疆」錦旗 謙回：換誰都會這樣做
大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會
稅務抵減優惠來了 洛杉磯影視業現曙光

稅務抵減優惠來了 洛杉磯影視業現曙光
零宣傳「風林火山」？導演麥浚龍澄清：作品自有其生命…

零宣傳「風林火山」？導演麥浚龍澄清：作品自有其生命…

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣