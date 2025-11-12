曾以「影武者」揚名坎城 日星仲代達矢92歲辭世

仲代達矢曾演過許多膾炙人口的作品。（取材自IMDb）

日本 資深男星仲代達矢驚傳過世，享耆壽92歲。 他曾主演電影「人間條件」和黑澤明導演的「影武者」等，晚年開設「無名塾」培養後進演員，不少知名影星都曾接受過他的指導。

仲代達矢1952年進入演員培養所，以立體深邃的五官和帶感的演技備受矚目，在小林正樹導演的「人間條件」系列中，奠定了明星演員的地位。

仲代達矢後來和黑澤明合作多部作品，在「大鏢客」中扮演三船敏郎的強勁對手，在「天堂與地獄」中更出色地演出追捕綁架犯的警察角色。 他主演「影武者」獲得坎城金棕櫚獎最高榮譽，在國際上得到極高的評價。

此外，仲代達矢在NHK大河電視劇「新·平家物語」、「風林火山」都扮演存在感十足的角色，為電視劇貢獻良多。

1975年他和妻子宮崎恭子創立了「無名塾」，培養無數演員，包括役所廣司、真木陽子等實力派後進，同時他還接演莎士比亞舞台劇等，一生盡數奉獻給演出工作。

據中央社引述日本經濟新聞報導，1980年，仲代達矢主演獲得坎城影展 金棕櫚獎的「影武者」，1985年出演黑澤明晚年代表作「亂」。他參演的作品曾在威尼斯影展、柏林影展與坎城影展獲得榮譽，享有高度國際知名度。

今年1月4日，仲代達矢現身由他擔任旁白的紀錄片「妹妹的時間」播映活動。他當時說，「從未想過自己會演到92歲。本來覺得差不多該退休 了，但還不是時候啊」，展現持續演藝生涯的決心。