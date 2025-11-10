好不容易瘦身… 泫雅登澳門唱一半突昏倒 清醒後頻道歉

我的頻道

記者李姿瑩╱綜合報導
泫雅表演到一半突然倒地不起。（取材自微博）
南韓歌手泫雅在澳門Water Bomb音樂節表演時，突然當眾暈倒，整個人癱倒在舞台上。全場歌迷嚇壞，當時她唱到「Bubble Pop」尾聲，音樂還沒停，但她卻突然失去意識，轉身後直接倒地。

泫雅過去曾被診斷出有血管迷走神經性暈厥病症，近期又因為變胖，在外界壓力下厲行減肥。她日前才分享好不容易讓體重重回4字頭，粉絲心疼她明明不胖卻不得不瘦身，不知道昏倒是否跟減重過度還是舊疾復發有關。

泫雅昏倒後舞者立刻上前圍在她身邊，保鑣隨後衝上台將泫雅抱離現場，因為不少觀眾正在錄影，相關畫面在網路上瘋傳，泫雅看起來完全失去意識，連保鑣要抱起她都一度有些吃力。粉絲只希望她平安無事，趕快清醒後跟大家報平安。

泫雅在清醒後發文向粉絲報平安，非常自責沒能以完美的狀態帶給大家開心的表演，在文章中不停道歉「真的、真的很對不起……」。

泫雅表示，在上一次公演之後，很想以更好的狀態出現在大家面前，但卻沒有做到一個專業藝人該有的樣子。「老實說，我什麼都不太記得了。」泫雅對於昏倒當下記憶一片空白，只能向粉絲道歉再道歉，「很多澳門的粉絲特地前來，大家花了錢來看我表演，但我卻讓你們失望了，真的很抱歉，真的非常非常抱歉」。

泫雅沒有特別說明昏倒的原因，只承諾日後會更加努力，繼續鍛鍊增強體力，不會再讓大家擔心。「雖然不是所有事都能如我所願，但我會盡力去做的」。最後她不忘感謝包容和支持她的粉絲，強調自己「真的沒事」，希望大家不要擔心。

