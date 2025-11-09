車仁表、辛愛羅將升格公婆 結婚30年仍甜蜜

車仁表（左）與申愛羅結婚30年，恩愛如昔。（取材自Instagram）

南韓 演藝圈公認的「模範夫妻」車仁表與申愛羅，結婚30年依舊恩愛。韓媒披露，兩人即將升格公公婆婆。

韓媒new1報導，車仁表與申愛羅於1995年結婚，育有一子兩女，其中兩名女兒為領養。長子車政民與青梅竹馬的某大企業退休 高層的女兒，本月29日將在首爾某處舉行婚禮。

車政民是車仁表與辛愛羅的長子，跟隨父母腳步踏進演藝圈，2013年挑戰Mnet選秀節目「Superstar K」第五季受矚目，2019年以藝名「NtoL」變身創作歌手出道，2021年曾發表自創曲「Mom」獻給辛愛羅，辛愛羅對兒子的演藝事業相當支持。

噓！星聞報導，58歲車仁表日前在社群平台分享多張與妻子的旅行照，並寫下「某個美好日子」，簡短一句話卻藏不住滿滿愛意。照片中，兩人似乎正在海外旅行，站在異國街頭或知名打卡景點前留影。車仁表與申愛羅或牽手、或勾肩、或十指緊扣，臉上皆掛著幸福笑容，眼神中流露對彼此深厚的依戀與默契。

這對結婚滿30年夫妻，依然展現戀人般的甜蜜，也讓粉絲感嘆：「這才是真正的神仙眷侶」、「結婚30年還這麼恩愛太讓人羨慕」。