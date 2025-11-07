我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

鬆口認了人生計畫 GD自爆結婚念頭 也想當爸爸

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
GD上節目「孫石熙的提問們3」受訪。（取材自MBC PLAYGROUND YouTube）
GD上節目「孫石熙的提問們3」受訪。（取材自MBC PLAYGROUND YouTube）

韓流天王G-Dragon（GD）近日登上節目「孫石熙的提問們3」受訪，難得暢談人生與未來規畫。他驚人的指出，人生下一步或許會是「結婚」。他語帶保留笑著說：「目前的願望是，我覺得需要一個逗號（停頓）。」

GD透露，明年是BIGBANG出道20周年，同時也是他SOLO活動滿10周年，坦言這兩個里程碑對自己而言，就像人生的「一個段落」，也讓他開始思考接下來的方向。同時他也提到了有可能會結婚的打算，然後帶著不確定的語氣表示「要結…（婚）結婚吧？」

不過，他進一步解釋，「應該會吧？但我不敢保證。真的沒辦法保證啊，這又不是像當兵那樣有明確命令的事，至少當兵的時候還有人叫我去，也接納了我。」另外，他也談及團員太陽已婚並育有4歲兒子，GD也露出暖心笑容，分享自己探望時的感動，「我去看他的小孩時，對孩子說『我是爸爸的朋友喔』，那畫面讓我覺得很神奇。」

也因此，讓GD表示，看到好友成為父親，讓他也萌生憧憬：「我覺得，我某天也會成為父親，既期待又有點緊張。」

上一則

楊紫慶生穿「珍珠拼接裙」 復刻奧黛麗赫本

下一則

入圍金馬影帝 柯煒林曝罹癌首現身：現在比以前更健康

延伸閱讀

對抗中國衝擊 德總理支持歐盟加徵進口鋼鐵關稅

對抗中國衝擊 德總理支持歐盟加徵進口鋼鐵關稅
GD自爆萌結婚念頭……鬆口認了人生計劃：目前的願望是

GD自爆萌結婚念頭……鬆口認了人生計劃：目前的願望是
勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府

勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府
神20推遲返回地球／厘米級碎片 可致航天器徹底損壞

神20推遲返回地球／厘米級碎片 可致航天器徹底損壞

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切