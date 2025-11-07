鬆口認了人生計畫 GD自爆結婚念頭 也想當爸爸

GD上節目「孫石熙的提問們3」受訪。（取材自MBC PLAYGROUND YouTube）

韓流天王G-Dragon（GD）近日登上節目「孫石熙的提問們3」受訪，難得暢談人生與未來規畫。他驚人的指出，人生下一步或許會是「結婚」。他語帶保留笑著說：「目前的願望是，我覺得需要一個逗號（停頓）。」

GD透露，明年是BIGBANG出道20周年，同時也是他SOLO活動滿10周年，坦言這兩個里程碑對自己而言，就像人生的「一個段落」，也讓他開始思考接下來的方向。同時他也提到了有可能會結婚的打算，然後帶著不確定的語氣表示「要結…（婚）結婚吧？」

不過，他進一步解釋，「應該會吧？但我不敢保證。真的沒辦法保證啊，這又不是像當兵那樣有明確命令的事，至少當兵的時候還有人叫我去，也接納了我。」另外，他也談及團員太陽已婚並育有4歲兒子，GD也露出暖心笑容，分享自己探望時的感動，「我去看他的小孩時，對孩子說『我是爸爸的朋友喔』，那畫面讓我覺得很神奇。」

也因此，讓GD表示，看到好友成為父親，讓他也萌生憧憬：「我覺得，我某天也會成為父親，既期待又有點緊張。」