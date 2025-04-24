戲說從頭╱51歲菜菜子演媽 「紅豆麵包」掀熱潮

「紅豆麵包」松嶋菜菜子(左)與戶田菜穗共演。（圖：台灣大哥大MyVideo提供圖／台灣大哥大MyVideo提供

NHK晨間劇「紅豆麵包」開播後在日本 掀起熱潮，首集綜合收視人數突破1939萬人，NHK Plus線上觀看次數更以76.1萬創下歷代晨間劇與大河劇最高串流觀看紀錄，為2025年春季最受矚目的日劇 之一，劇迷熱烈追捧，不少人表示：「名作預感！」、「角色演技全體在線」、「至少看了三次才過癮！」、「配角都是主角等級的豪華卡司」。

故事改編自「麵包超人」原作者柳瀨嵩和妻子小松暢的真實人生，「福岡第一美少女」今田美櫻從晨間劇史上最多3365人參加的主角試鏡中被選為女主角「朝田暢」，加上「令和超級怪物新人」河合優實、「天才童星」真人版「我推的孩子」原菜乃華，3人共演「朝田家三姊妹」引起熱議；另外，飾演母親的女演員們更是被稱為「NHK系」大物女優的對決，一手養大北村匠海的「阿姨」由戶田菜穗演出，北村匠海的母親則由松嶋菜菜子飾演，兩人在劇中的對立感，為本劇增添更多張力與熱度。

今田美櫻談到此次獲選為NHK晨間劇女主角的心情，她表示至今參加過5次晨間劇試鏡，也曾在晨間劇飾演女主角同事，當時奶奶就已經非常喜悅，「從那時起，『晨間劇』對我來說就是一個夢想的舞台。」這次原本以為沒希望，接到通知要進行「最終面試」後緊張地前往，沒想到現場已經準備好紅豆麵包和咖啡，製作統籌倉崎憲先生和導演們還放了派對拉炮恭賀她獲選，她感動地說：「我永遠無法忘記被通知確定擔任女主角『暢』時的那份驚喜！我真的不敢相信，感覺像做夢一樣。而家人比我更激動，尤其是奶奶。」

在「紅豆麵包」飾演今田美櫻妹妹們的河合優實、原菜乃華演技實力和知名度也都不容小覷，兩人坦言都有參與女主角徵選，雖然此次與主角位置擦肩而過，但都很榮幸能夠參演晨間劇要角，「令和超級怪物新人」河合優實因演出「極度不妥！」受到台灣觀眾關注，她上個月剛以電影「那個女孩」獲得日本電影學院影后的殊榮，河合優實表示雖然沒選上女主角，得知自己要飾演二妹蘭子時自認和角色相當契合，很開心能詮釋有叛逆個性的魅力女孩，「當我讀到蘭子的角色設定時，內心不禁一震，覺得：『我想演這個角色。』」

「天才童星」原菜乃華首度演出晨間劇，回想收到製作單位通知時，「還以為是被淘汰了！結果竟然是要演妹妹芽衣子，真的又驚又喜。」她表示拍攝初期太過緊張，「要跟這麼多前輩共演宏大的時代劇作品，真的會手心冒汗、心跳加速！」而她的角色看似天真、實際早熟，「我很喜歡她那種用微笑藏住情緒的方式，這對一個青少年角色來說很細膩，我希望能夠透過表情與眼神，傳達出她內心的複雜。」

NHK晨間劇「紅豆麵包」結束由童星們擔綱演出的「幼年篇」後，今田美櫻、北村匠海、河合優實和原菜乃華等人終於登場，劇情正式進入主軸。而在這段轉折中，松嶋菜菜子與戶田菜穗這兩位NHK晨間劇「前朝女主角」之間的對戲，成為觀眾關注的焦點，兩人都是51歲的凍齡美女，也都曾擔任NHK晨間劇女主角，在戲外因教養和家庭觀念不同而產生對立，令人好奇戲外相處情形，有現場人士透露：「兩位演員並沒有競爭意識，她們都了解彼此的演員生涯有許多相似之處，私底下在休息時間也是無話不談、相處融洽。」

「紅豆麵包」是NHK於2025年春季推出的第112部晨間劇，靈感來自「麵包超人」創作者柳瀨嵩與其妻小松暢的真實人生。故事背景設定在昭和初期至戰後的日本，描述來自高知縣的少女朝田暢（今田美櫻 飾）與立志成為漫畫家的柳井嵩（北村匠海 飾）之間的相遇與成長。兩人經歷戰爭、家庭變故與生活困境，彼此扶持，最終創作出體現「不反擊的正義」理念的「麵包超人」， 劇情橫跨戰前至戰後，展現他們如何在困境中堅守夢想，傳遞出愛與勇氣的訊息。