我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

朴寶劍太會演 IU認了怕被比下去「對他羨慕又嫉妒」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
IU和朴寶劍完美消化復古造型。(圖／Netflix提供)
IU和朴寶劍完美消化復古造型。(圖／Netflix提供)

韓星朴寶劍和IU首度合作，演出Netflix新劇「苦盡柑來遇見你」，他們為了詮釋60年代的濟州島民，從造型到說話方式全都充滿復古風。日前接受訪問時，朴寶劍特地用中文主動致謝，熱情揮手道：「謝謝你們。」

憑藉著高顏值，朴寶劍和IU在劇中成功駕馭老派穿搭，IU為了劇情需要「裝大人」，刻意濃妝豔抹，到最後臉妝全花慘不忍睹。IU笑說這確實是刻意塑造的黑歷史，在設計時跟導演、化妝師反覆溝通後才確定。她忍不住說出真心話：「我看了是覺得，真的很不適合…。」

說到首度合作的印象，IU大力稱讚朴寶劍：「他真的超會演戲，演技真的超好。」IU說她因此產生危機感，而且朴寶劍私下認真又上進，讓她自嘆弗如，擔心會被比下去，「身為演員，我幾乎快嫉妒朴寶劍這些令人羨慕的才能了」。

朴寶劍聽完忍不住露出害羞笑容：「我也有話想跟IU說，我也想成為她這樣的人，想要有IU的好歌喉，還有創作歌曲才能。」他誇IU寵粉不遺餘力，而且擁有為了所有人著想的心，優點根本說不完。

他們在「苦盡柑來」中因為時代限制而身不由己，IU在劇中連求學都成問題，還差點被迫要去工廠上班。這讓IU深有所感，她認為身處現代的自己至少有選擇權，當年19歲時為了當歌手而放棄升學，「現在想想，雖然爸爸媽媽那時為此傷心，但我覺得自己不是讀書的料，專心工作是對的選擇」。

朴寶劍也面臨過歌手和演員的選擇，後來轉走演戲一炮而紅。現在他事業有成，回頭補完碩士學業，在拍攝「苦盡柑來」時還接演音樂劇，拍謝空檔時都在準備論文，為此特地感謝劇組的諒解。「苦盡柑來遇見你」現正在Netflix獨家上線中。

朴寶劍在劇中和IU共譜純愛。(圖／Netflix提供)
朴寶劍在劇中和IU共譜純愛。(圖／Netflix提供)
IU和朴寶劍在劇中刻意扮大人。(圖／Netflix提供)
IU和朴寶劍在劇中刻意扮大人。(圖／Netflix提供)
IU盛讚朴寶劍的演技過人。(圖／Netflix提供)
IU盛讚朴寶劍的演技過人。(圖／Netflix提供)

Netflix 升學

上一則

孟耿如「與惡2」遭拒看波及周渝民 公視打破沉默了

延伸閱讀

台日韓明星報喜 馬力歐迎2寶 石原聰美、李荷妮懷2胎

台日韓明星報喜 馬力歐迎2寶 石原聰美、李荷妮懷2胎
王大陸黑歷史多 被爆舌吻已婚女導 揩油女星

王大陸黑歷史多 被爆舌吻已婚女導 揩油女星
能吃嗎？梅根料理節目廚藝被狂嘲：煮的不是食物

能吃嗎？梅根料理節目廚藝被狂嘲：煮的不是食物
瓊瑤劇小生「叫賣床單」用演戲方法直播帶貨

瓊瑤劇小生「叫賣床單」用演戲方法直播帶貨

熱門新聞

梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
哈里斯迪金森（Harris Dickinson）有望成為新任007。(迪士尼提供)

「金牌特務」男星有望成新任007 曾激烈床戰妮可基嫚

2025-03-06 22:50
藝人王大陸將在本月入伍服役。（本報系資料照片）

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

2025-03-04 03:00

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了