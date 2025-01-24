全場等他打陀螺… 李炳憲被封「魷魚2」NG王

李炳憲為了揣摩「魷魚遊戲2」的角色心境轉換，煞費苦心。（圖／Netflix提供）

韓劇 「魷魚遊戲 2」主角群李炳憲、李誓環等人日前接受媒體訪問，分享他們的拍攝心得。

李炳憲和飾演李政宰老友的李誓環是少數從「魷魚」第一季演到第二季的演員，兩人的戲分都更加吃重，難度也大幅提升。

李炳憲飾演大魔王，混入參賽者中以001號參賽者現身。他展現臥底演技時，導演黃東赫不停要求他「動作再大一點、表現再多一點」，李炳憲揣摩許久，終於找到角色心境轉換的平衡點，會適時讓大魔王展現人性化的一面。

他印象最深的就是001號參賽者會關心孕婦曹柔理，因為大魔王之所以黑化，就是因為沒錢讓孕妻治病，走投無路下對人性徹底失望。所以當T.O.P在劇中嗆聲要曹柔理「回家帶孩子吧妳」，李炳憲才會火大暴怒，衝上去痛揍T.O.P。

有趣的是，李炳憲的難題不僅止於此，李誓環在受訪時爆料，李炳憲在玩遊戲時，因為太會打陀螺，導致NG到快抓狂。因為劇情設定李炳憲要不停失敗拖累隊友，但李炳憲本身隨便亂丟陀螺都成功，結果變成全場都在等他失敗，也讓李誓環直接封他為「NG王」。

李誓環坦言，當初收到導演邀約，他其實很害怕，妻子也建議他婉拒。但面對紅遍全球的劇本，他心裡的演員魂在燃燒，最後乾脆心一橫，把所有社群帳號關閉，閉門謝絕外界雜音，全心投入演出。

李誓環在第二季中為了守護李政宰自願犧牲，目睹他倒地的李政宰痛不欲生，但李誓環說他不知道接下來第三季會怎麼安排，或許李政宰飾演的成奇勳會憤而殺出絕境，也可能一蹶不振，李誓環笑說：「我希望他不是選擇拿其他參賽者洩憤。」