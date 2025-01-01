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「魷魚2」爭議連連…朴成焄手滑事件愈描愈黑 T.O.P演技跟不上酬勞

娛樂新聞組／綜合報導
朴成焄演出《魷魚遊戲2》。(取材自Instagram)
朴成焄演出《魷魚遊戲2》。(取材自Instagram)

韓星朴成焄2022年12月以「黑暗榮耀」的霸凌富二代暴紅，最近又在「魷魚遊戲2」飾演男扮女裝的跨性別參賽者大受好評，人氣愈來愈旺，沒想到他卻在社群上傳以「魷魚遊戲」為概念的A片，雖已秒刪，但當天還是濟州航空空難傷亡慘重，更引南韓網友批評。

朴成焄出道多年，走紅前曾住在地下室7年，一共演過50部戲，等於是演完「黑暗榮耀」後才開始嘗到走紅滋味，沒想到因為一個失誤，恐怕會毀了這難得的好機會。

朴成焄經紀公司BH娛樂先回應是確認私訊時誤傳內容，本人也驚訝，並感到十分抱歉，然而輿論未停，公司二次發聲解釋，韓網友仍不滿指兩次說法有所出入，疑似說謊。

BH娛樂事後發緊急發聲，表示因為朴成焄私訊過多，在確認內容時失誤，意外上傳了內容，於目前時局（空難意外）出現如此失誤，朴成焄自己也嚇到了，日後也會注意不再發生同樣狀況。

隔天，BH娛樂再發聲緩頰，表示因為朴成焄當時看到內容有所疑慮，所以存了照片並傳給負責人，本來傳完後應該要刪除的，沒想到失誤上傳了。

沒想到BH娛樂二次發聲被網友質疑說法不同，不僅輿論未停反讓風波更大。不過對比韓網撻伐，不少非韓網友疑惑「看AV怎麼了嗎？」。

BIGBANG前成員T.O.P出演「魷魚遊戲2」。（影片截圖）
BIGBANG前成員T.O.P出演「魷魚遊戲2」。（影片截圖）

此外，「魷魚遊戲2」導演黃東赫找來天團BigBang前成員T.O.P演出，每集收取片酬3億韓圜（約20萬美元）。若報導屬實，T.O.P演出6集合共片酬18億韓圜，但因T.O.P演技拙劣，被批未能「值回票價」。

T.O.P在「魷魚遊戲2」飾演叫「薩諾斯」的饒舌歌手，因投資虛擬貨幣失敗，欠了11.9億韓圜，決定參加遊戲。他在劇中一頭紫髮脾氣暴躁，手指頭擦滿指甲油，把妹、嗑藥又成天饒舌，跟現實生活中的他幾分相似，大玩地獄梗。

魷魚遊戲 虛擬貨幣 投資

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