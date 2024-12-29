金秀賢獲AAA大獎 放閃感謝「老婆」金智媛

金秀賢領獎時，大方感謝劇中「老婆」金智媛。（取材自Instagram）

南韓 演員金秀賢27日出席2024年亞洲明星盛典（Asia Artist Award，AAA），憑藉「淚之女王」拿下多項大獎，最後在獲頒「年度藝人」獎時，上台時大方感謝劇中「老婆」金智媛，令全場氣氛瞬間沸騰。

金秀賢一口氣拿走「Hot Trend獎」、「Best Artist」等獎項，並且得到「年度藝人」肯定，成為當晚的4冠王。他上台領獎時感謝幕後團隊所有工作人員，特別感謝「淚之女王」的編劇朴智恩，創造了這部作品的靈魂。

金秀賢也感謝導演付出無數心血拍攝，還有共同合作的演員們，在互相交流中消弭了他的煩惱與擔心。他最後感謝劇中搭檔金智媛，害羞地笑著表示：「我也要將這份榮耀獻給詮釋了全世界最棒的洪海仁的金智媛小姐。」全場尖叫聲瞬間破表，不敢相信金秀賢如此大方，當眾公開放閃。

雖然「淚之女王」落幕多時，金秀賢和金智媛的緋聞 始終未曾斷過，劇迷們都希望他們假戲真做。但他們不常在公開場合提起對方，因此金秀賢這次公開感謝金智媛，在粉絲眼中相當難得。更有粉絲許願，希望他們直接成為明年的「元旦情侶」，期待狗仔能幫他們宣布「好消息」。