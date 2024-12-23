南韓黑白大廚金度潤快閃台北做公益 透露要赴台開店

「黑白大廚」金度潤赴台，快閃義賣助養失依兒。（記者沈昱嘉／攝影）

南韓 超夯料理實境「黑白大廚」的「瞇眼主廚」金度潤，人氣三級跳，近日現身台北大巨蛋做公益，坦言不會參加第二季演出。他很喜歡台灣，透露要在台開麵店，讓更多台灣人品嘗他的手藝。

金度潤因「黑白大廚」知名度大增，網路也有不少人模仿他瞇眼的模樣，更有人認為他撞臉台灣的「亂彈阿翔」，超萌迷因圖也在網路瘋傳。他近日赴台獻愛心，特製350份山野菜小飯糰餐盒，所得收入扣除成本將投入忠義基金會「蒲公英寶寶贊助計畫」，不少民眾驚喜發現主廚就在身邊，吸引近百名粉絲圍觀，紛紛拿手機搶拍主廚風采。

金度潤坦言參加完「黑白大廚」後，餐廳業績有上升，但熱潮過後又趨於平緩，日前因為南韓發生戒嚴 事件，餐飲界算是首當其衝受到打擊，他的餐廳業績又跌到播出前的狀況。

他認為參與「黑白大廚」第一季並不辛苦，但若是第二季又要他回鍋，會想把機會讓給其他同業，「該節目能夠讓每一家餐廳的美食被更多觀眾看見、吸引他們上門造訪，樂見大家都能獲得加持」。

金度潤此趟赴台停留三天兩夜，他對烤鴨、酸菜魚讚不絕口，未來再赴台想要再挑戰味道更濃厚的清蒸臭豆腐。