我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機「耳朵劇痛」有解了 空服員一招拯救乘客

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

南韓黑白大廚金度潤快閃台北做公益 透露要赴台開店

記者陳穎／綜合報導
「黑白大廚」金度潤赴台，快閃義賣助養失依兒。（記者沈昱嘉／攝影）
「黑白大廚」金度潤赴台，快閃義賣助養失依兒。（記者沈昱嘉／攝影）

南韓超夯料理實境「黑白大廚」的「瞇眼主廚」金度潤，人氣三級跳，近日現身台北大巨蛋做公益，坦言不會參加第二季演出。他很喜歡台灣，透露要在台開麵店，讓更多台灣人品嘗他的手藝。

金度潤因「黑白大廚」知名度大增，網路也有不少人模仿他瞇眼的模樣，更有人認為他撞臉台灣的「亂彈阿翔」，超萌迷因圖也在網路瘋傳。他近日赴台獻愛心，特製350份山野菜小飯糰餐盒，所得收入扣除成本將投入忠義基金會「蒲公英寶寶贊助計畫」，不少民眾驚喜發現主廚就在身邊，吸引近百名粉絲圍觀，紛紛拿手機搶拍主廚風采。

金度潤坦言參加完「黑白大廚」後，餐廳業績有上升，但熱潮過後又趨於平緩，日前因為南韓發生戒嚴事件，餐飲界算是首當其衝受到打擊，他的餐廳業績又跌到播出前的狀況。

他認為參與「黑白大廚」第一季並不辛苦，但若是第二季又要他回鍋，會想把機會讓給其他同業，「該節目能夠讓每一家餐廳的美食被更多觀眾看見、吸引他們上門造訪，樂見大家都能獲得加持」。

金度潤此趟赴台停留三天兩夜，他對烤鴨、酸菜魚讚不絕口，未來再赴台想要再挑戰味道更濃厚的清蒸臭豆腐。

南韓 戒嚴

上一則

觀影說劇／温昇豪「整形過後」 艾怡良樂當媽媽桑

下一則

宋仲基狂秀女兒照片 混血五官超漂亮「爸爸太得意」

延伸閱讀

密使？南韓財閥拜見川普 拒曝談話內容

密使？南韓財閥拜見川普 拒曝談話內容
南韓尚未受邀出席川普就職 韓外交官員認了：還在等通知

南韓尚未受邀出席川普就職 韓外交官員認了：還在等通知
不是三星李在鎔 大選後搶頭香見到川普的南韓企業家是他

不是三星李在鎔 大選後搶頭香見到川普的南韓企業家是他
「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

熱門新聞

劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

2024-12-18 17:39

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰