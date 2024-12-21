IU患「斯基特症候群」蚊叮咬會過敏腫痛 皮膚曾壞死

IU自曝患有斯基特症候群，只要被叮就變成一個腫塊。（路透資料照片）

南韓 歌姬IU與女星劉寅娜因合作韓綜「英雄豪傑」成為好友，多年來維持情誼，最近IU上劉寅娜主持的節目，首度吐露罹患「斯基特症候群」（Skeeter syndrome），據悉，該病症目前無法根治。

IU近期在劉寅娜節目中被問到「整晚被蚊子聲騷擾但沒被叮vs.沒聽到蚊子聲但隔天發現被叮了」殘酷二選一時，她思考很久後坦言還是別被叮比較好，並自曝其實患有斯基特症候群，「只要被叮就變成一個腫塊」，不僅腫痛，嚴重時還會流膿，讓她必須服用抗生素。

IU還透露小時候被蚊子叮，有些部位嚴重程度竟已讓她皮膚壞死，針扎下去都不會痛，透露受疾病所苦的慘痛經驗。

事實上，IU患有「斯基特症候群」，對於蚊子嚴重過敏，只要被叮馬上就會形成一大塊腫塊，該區塊會馬上腫成一大片面積，流膿又很痛，嚴重到需要吃抗生素，她甚至指出自己被叮以後的圖片示意圖，無奈表示：「蚊子就是很喜歡叮臉部那些區塊。」