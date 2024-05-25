星戰迷李政宰演「侍者」 連恩尼遜當範本

李政宰在影集「侍者」親自上陣許多動作場面。（圖／Disney+提供）

韓星李政宰首闖好萊塢 主演全新星際大戰影集「侍者」（The Acolyte），日前接受本報系聯合報專訪，他笑稱從小就是「星際大戰」（Star Wars）迷，這次他飾演「絕地武士」之一，但早就對所有「絕地武士」如數家珍，「我扮演的『梭爾』較為沉穩、冷靜，以連恩尼遜（Liam Neeson）的『金魁剛』當作範本」。

李政宰最愛的角色則是哈里遜福特（Harrison Ford）飾演的「韓索洛」，「當我在大銀幕上看到韓索洛瀟灑操控戰鬥機的模樣，立刻就成為星際大戰、哈里遜福特的粉絲」，只是從未想過自己也能參與其中，「一開始接到邀約，我還有點不敢置信，但是導演萊絲麗海德蘭（Leslye Headland）跟我說她超愛『魷魚遊戲 』，也早就想跟我合作」。

李政宰早在韓國就演過不少動作戲，但要使用光劍打鬥還是第一次，他提到當初拍「魔鬼對決」（Deliver Us from Evil）也練過短刀打鬥，但這次完全不同，「我所使用的是代表正義的藍色光劍，性格比較正派，不會耍弄陰招」。

雖然已經51歲，不過李政宰仍親自上陣眾多打鬥戲，「我很喜歡拍打戲，當然事先的武術訓練也很重要，這次讓我看到美國人是如何設計動作特技，其實差異不大，我也很快就上手」。李政宰曾執導過諜報動作片「獵首密令」（Hunt），開心表示如果從導演的角度來看，也學到很多，「我之後也想把這些所學，運用在自己的電影上」。

雖然早就是亞洲巨星，卻終於以韓劇 「魷魚遊戲」走紅全世界，李政宰始終感謝這部劇帶給他的影響。同樣演出「魷魚遊戲」好友李炳憲已演過許多好萊塢影劇，是否有給他建議，他微笑搖頭，「我沒有特別問過李炳憲，但我覺得好萊塢的製作很嚴謹，細節也很多，讓我可以專心表演」。