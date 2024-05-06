韓劇「背著善宰跑」深情狂吻1分鐘 邊佑錫粉絲暴增200萬

邊佑錫在的1分鐘吻戲，讓他一躍成為純愛禁慾系男神人氣大爆發。（取材自微博）

穿越時空的奇幻浪漫韓劇「背著善宰跑」自播出之後，不僅在南韓 位列同時段收視之冠，更在全球的MZ世代（1981年至2010年出生者）中獲得廣泛關注，成為今年的熱門話題劇集。邊佑錫在最新第8集中的1分鐘吻戲，讓他一躍成為純愛禁慾系男神人氣大爆發，個人IG不到一個月的時間就多漲粉逼近200萬。

「背著善宰跑」播出至今八集，不僅在南韓、台灣，甚至在全球網路上都創下了高流量與高討論度。該劇播出首周即獲得美國、法國、巴西、澳洲 和印度 等133個國家和地區的播放平台收看排行榜冠軍。而根據南韓媒體報導，從2月26日至5月2日公開的相關影片內容之總觀看次數，截至5月2日已達3億5388萬2475次。

「背著善宰跑」的成功因素除了劇中滿滿懷舊氛圍引起共鳴、男主角邊佑錫劇中所屬樂團Eclipse還「假戲真做」推出四首歌曲在全球數位平台上架之外，最打動女性觀眾芳心的莫過於金惠奫在劇中可說是相當成功的粉絲，不僅處處都為偶像邊佑錫著想，甚至穿越時空回到過去想盡各種辦法要讓邊活下去，令有追星經驗的觀眾都直呼本劇相當懂粉絲心情因而迷上。

邊佑錫與金惠奫接受專訪時侃侃而談。(圖／愛奇藝國際站提供)

邊佑錫、金惠奫日前接受愛奇藝國際站訪問，被問到有沒有印象最深刻的粉絲應援時，2010年就以模特兒身分出道的邊佑錫回答，有一群從自己當模特兒開始到現在都一直死忠支持的粉絲，每次和他們話當年時都會相當感動，心裡也非常感謝他們，覺得真的要真心對待每一位粉絲。金惠奫則提到收到的粉絲信當中，有一位寫著「姐姐我很愛你，但希望我的愛是最小的」，意思是希望金能得到更多的愛，讓她相當感動。

而被問到若能回到過去希望能夠回到哪一年時，邊佑錫想回到5、6歲能說話的時候，憑著既有的知識，讓父母說自己是天才兒子，覺得這樣應該會很有趣；金惠奫則是想回到3歲的時候，可以早點睡、多喝點奶粉、好好吃飯，希望藉此讓身高能再長更高一點。