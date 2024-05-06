我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的要進攻拉法了？以色列陸軍電台稱拉法周邊「開始撤離」

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

韓劇「背著善宰跑」深情狂吻1分鐘 邊佑錫粉絲暴增200萬

記者李姿瑩／台北即時報導
邊佑錫在的1分鐘吻戲，讓他一躍成為純愛禁慾系男神人氣大爆發。（取材自微博）
邊佑錫在的1分鐘吻戲，讓他一躍成為純愛禁慾系男神人氣大爆發。（取材自微博）

穿越時空的奇幻浪漫韓劇「背著善宰跑」自播出之後，不僅在南韓位列同時段收視之冠，更在全球的MZ世代（1981年至2010年出生者）中獲得廣泛關注，成為今年的熱門話題劇集。邊佑錫在最新第8集中的1分鐘吻戲，讓他一躍成為純愛禁慾系男神人氣大爆發，個人IG不到一個月的時間就多漲粉逼近200萬。

「背著善宰跑」播出至今八集，不僅在南韓、台灣，甚至在全球網路上都創下了高流量與高討論度。該劇播出首周即獲得美國、法國、巴西、澳洲印度等133個國家和地區的播放平台收看排行榜冠軍。而根據南韓媒體報導，從2月26日至5月2日公開的相關影片內容之總觀看次數，截至5月2日已達3億5388萬2475次。

「背著善宰跑」的成功因素除了劇中滿滿懷舊氛圍引起共鳴、男主角邊佑錫劇中所屬樂團Eclipse還「假戲真做」推出四首歌曲在全球數位平台上架之外，最打動女性觀眾芳心的莫過於金惠奫在劇中可說是相當成功的粉絲，不僅處處都為偶像邊佑錫著想，甚至穿越時空回到過去想盡各種辦法要讓邊活下去，令有追星經驗的觀眾都直呼本劇相當懂粉絲心情因而迷上。

邊佑錫與金惠奫接受專訪時侃侃而談。(圖／愛奇藝國際站提供)
邊佑錫與金惠奫接受專訪時侃侃而談。(圖／愛奇藝國際站提供)

邊佑錫、金惠奫日前接受愛奇藝國際站訪問，被問到有沒有印象最深刻的粉絲應援時，2010年就以模特兒身分出道的邊佑錫回答，有一群從自己當模特兒開始到現在都一直死忠支持的粉絲，每次和他們話當年時都會相當感動，心裡也非常感謝他們，覺得真的要真心對待每一位粉絲。金惠奫則提到收到的粉絲信當中，有一位寫著「姐姐我很愛你，但希望我的愛是最小的」，意思是希望金能得到更多的愛，讓她相當感動。

而被問到若能回到過去希望能夠回到哪一年時，邊佑錫想回到5、6歲能說話的時候，憑著既有的知識，讓父母說自己是天才兒子，覺得這樣應該會很有趣；金惠奫則是想回到3歲的時候，可以早點睡、多喝點奶粉、好好吃飯，希望藉此讓身高能再長更高一點。

南韓 澳洲 印度

上一則

沈建宏撇買春 認酒後誤事「暫不想再談情」

下一則

英國演員伯納希爾79歲辭世 曾演鐵達尼號船長

延伸閱讀

睽違四年 傳中日韓峰會26日首爾登場？韓媒曝：正進行最後協調

睽違四年 傳中日韓峰會26日首爾登場？韓媒曝：正進行最後協調
韓人瘋張家界 5月旅團暴增608%

韓人瘋張家界 5月旅團暴增608%
產品擅自減量 南韓將罰食品商

產品擅自減量 南韓將罰食品商
美國務院喊話南韓：傾盡全力協助對抗中國的經濟脅迫

美國務院喊話南韓：傾盡全力協助對抗中國的經濟脅迫

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車