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「淚之女王」攀顛峰 金智媛首辦粉絲見面會

記者闕志儒╱綜合報導
金智媛因主演「淚之女王」人氣再攀顛峰。(取材自Instagram)
金智媛因主演「淚之女王」人氣再攀顛峰。(取材自Instagram)

因主演「淚之女王」人氣再攀顛峰的南韓女星金智媛，近日宣布將舉辦出道14年首場粉絲見面會，讓許多粉絲興奮不已。最近官方公開了場地及時間等資訊，卻讓大批粉絲哀號肯定搶不到，並抱怨場地跟金智媛的人氣不成正比，應該更慎重選擇合適的場地。

19歲時跟BIGBANG合拍LG 手機廣告出道的金智媛，之後出演了多部電視劇，憑著活潑又靈動的演技打開知名度，代表作包括「太陽的後裔」、「三流之路」、「我的出走日記」以及最近暴紅的「淚之女王」等。

在「淚之女王」宣傳期間，因為藏不住的內向型性格再次圈了許多粉絲，金智媛凍齡的外貌也經常引起討論。

日前官方宣布了金智媛的首場粉絲見面會「BE MY ONE」，將在22日於首爾麻浦區新韓信用卡 SOL Pay Square Live Hall 舉行，她也拍攝了見面會宣傳影片，並表示自己正努力準備中，希望大家可以多多期待。

不過有粉絲發現該場地只能容納400名觀眾，而相較於金智媛現在的人氣，規模算是比較小，因此引起粉絲哀號；但也有網友認為因為金智媛是第一次舉辦，保守一點是對的。

據悉，金智媛和金秀賢主演的「淚之女王」近來討論度相當高，她在劇中飾演傲嬌高冷的財閥千金，生動演技受到好評。其實，這不是金智媛第一次飾演千金小姐，她曾在「繼承者們」中飾演「劉瑞秋」一角，也讓許多人印象深刻。

有不少粉絲表示，期待在金智媛的見面會上，能看見金秀賢的身影，甚至有不少網友呼喊，希望兩人假戲真做。

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