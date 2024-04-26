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韓韶禧斬短命戀 名牌代言回來了

記者陳建嘉／綜合報導
韓韶禧秀出最新代言照，證實代言回歸。（取材自Instagram）
韓韶禧秀出最新代言照，證實代言回歸。（取材自Instagram）

韓星韓韶禧日前認愛柳俊烈，還被猜測疑為柳俊烈與惠利的小三，導致名聲重挫，就連曾與韓韶禧合作代言三年的銀行決定不續約，甚至已經找到新的代言人，導致從2021年開始代言的「NH農協銀行」、知名燒酒品牌「初飲初樂」皆是合約到期不續約，不過國際時尚品牌迪奧（Dior）、歐米茄（OMEGA）依舊力挺，最近韓韶禧又秀出巴黎萊雅的形象代言照，證明自己依舊充滿人氣。

韓韶禧認愛柳俊烈短短兩周，戀情不敵輿論壓力見光死。韓韶禧經紀公司發出聲明證實此事，連帶道歉沒有好好照顧演員的心理狀態，然則快刀斬亂麻這段短命戀，讓她原有的迪奧（Dior）、歐米茄（OMEGA）、運動品牌Fila、國民品牌Giordano都決定力挺，巴黎萊雅也在這段期間拍攝最新代言照，證明對她不離不棄。

其實，韓韶禧日前整理好心情，還在Instagram秀出粉絲給的手寫信，對方寫下「請問是韓韶禧姐姐嗎？是的話，只是想問候一下，最近過得還好嗎？怕打擾妳休息，所以沒有上前搭話，我很喜歡妳」。韓韶禧則在底下用手寫回應：「沒錯喔，謝謝妳認出我。最近…嗯…正在努力修正想法，托妳的福，又獲得了動力呢，謝謝」，但因為字跡相同，外界曾質疑這是自導自演的粉絲信，為此韓韶禧也並未回應。

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