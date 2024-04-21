日票選最無法原諒出軌女星 廣末涼子、福原愛上榜

廣末涼子在「無法原諒的婚外情女藝人」排行榜上排第一。（取材自Instagram）

日本 女星廣末涼子去年6月出軌主廚鳥羽周作而淡出演藝圈，時隔近11個月在東京都出席活動，重新出現在大眾面前；然而廣末獲得一片噓聲，還在週刊最新調查的「無法原諒的婚外情女藝人」排行榜上「榮獲第一」。

調查結果發現，廣末涼子以128票登上第一，第二名是出軌演員東出昌大的唐田英里佳，獲得110票。第三則是103票、剛與江宏傑 達成官司和解的福原愛 。

廣末涼子日前穿著白色上衣與牛仔褲亮相，臉上掛著燦爛笑容，談論育兒和時尚話題。對於廣末重新回到螢光幕前，有網友驚嘆於她毫無改變的美貌，但也有人嚴厲批評「破壞別人家庭的渣女，沒資格談養育孩子」，看來她與鳥羽雙雙背叛家庭的「W不倫」並未被大眾淡忘。

唐田英里佳和東出昌大2020年被爆出有3年的不倫戀，東出後來與演員妻子杏離婚，杏帶著孩子遠渡法國，淡出日本演藝圈，東山也被封為「世紀渣男」。東出最近又因為和3名女星在深山同居，再次登上媒體版面。

至於和江宏傑有跨國官司的福原愛，受訪者無法原諒她的部分則是「擅自把家人帶走，還把自己裝成悲劇的主角，真討厭，我連她的臉都不想看到」、「她從小打桌球，拚命的樣子給人很強的印象，因此比其他人更討厭」、「她的思考方式太自我中心了，過去在打桌球時拚命的樣子一下子幻滅。」

廣末涼子和鳥羽周作的婚外情在去年成為日本新聞頭條，當時報導甚至披露兩人的肉麻情書。廣末後來不僅寫親筆信致歉，還遭公司冷凍，兩人各自離婚。廣末在今年2月脫離經紀公司獨立，並開設個人Instagram帳號，不過僅有7.5萬人追蹤，是過去16萬名追蹤者的一半。