我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

木村拓哉最新螢幕CP 網驚：女王演王的妻子氣場嚇死人

記者李姿瑩／綜合報導
木村拓哉首次和天海祐希搭檔。（圖／KKTV提供）
木村拓哉首次和天海祐希搭檔。（圖／KKTV提供）

朝日電視台開台65周年鉅作「Believe-為你架起的橋梁-」自宣布由木村拓哉主演之後，遲遲未釋出其他角色訊息，日前終於公布由戲劇女王天海祐希飾演木村的妻子、與丈夫感情疏離的護理師長狩山玲子。這是兩人首度共演，驚人組合引發網友熱議，直呼：「女王演王的妻子，氣場會把其他人嚇死吧！」另有竹內涼真、北大路欣也、小日向文世、齊藤工、上川隆也、一之瀨颯、山本舞香等豪華卡司，令該劇期待值破表。

木村拓哉為戲爬上高空鷹架。（圖／KKTV提供）
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。（圖／KKTV提供）

木村拓哉在卡司發布會上對「妻子」表達滿滿感謝，表示：「當聽到能和天海一起工作時，我有很多想像。在拍攝現場能感覺到她在身邊，這種有溫度和氣味的存在，對此一切都非常感謝！」

而天海祐希也對「丈夫」讚譽有加，透露一直覺得木村對演戲投入很多熱情，但當親眼見到對方時，才真正感受到「啊！這就是木村拓哉」。雖然「夫婦倆」對戲的時間還不多，但天海祐希馬上展現「妻子」的霸氣，木村拓哉就說，某天一之瀨颯突然幫他想了一個綽號，他本覺得沒差，天海祐希卻說「不行」，他只好搞笑跟一之瀨颯道歉：「對不起，我老婆說不行。」

繼「BG終極保鑣」後再度與木村合作的齊藤工，飾演他的律師秋澤良人，是個既膽小又總是滿頭大汗的人。不只隨時拿著手帕，拍攝時還常需要用噴一些油來增添效果，齊藤工幽默表示：「我只能依靠『性感魅力』來詮釋這個角色。」更搞笑說如果現場攝影機軌道的潤滑油沒了，可以拿他的油來用。

另外引發熱議的演員則是小日向文世，因為他先前演出終極大魔王的形象太令人印象深刻，不少台灣網友就笑說「應該要對小日向預防性羈押」、「未看先抓小日向」。對於前輩，木村拓哉稱讚：「看到（小日向）演出的成品很驚嘆，明明在同一個舞台上，卻有自己有點被甩在後面的感覺，覺得『前輩，太厲害了』。另一方面，他是那種即使被捉弄也會笑得很開心的人，所以我也會偶爾捉弄他（笑）。」顯露出調皮的一面。

木村拓哉為戲爬上高空鷹架。（圖／KKTV提供）
木村拓哉為戲爬上高空鷹架。（圖／KKTV提供）

「Believe-為你架起的橋梁-」描述大型建設公司土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾），從數年前開始參與「龍神大橋」的建設，因為某些原因被關進了監獄。充滿謎團的事件讓警視廳刑事調查一課的刑警黑木正興（竹內涼真飾）展開調查。同時，狩山和妻子玲子（天海祐希飾）之間也產生了隔閡和距離，一個難以想像的殘酷命運向他們襲來。狩山陸逐漸被捲入動盪的漩渦中。在這樣的情況下，他是否能找到希望和重生的道路？

監獄

上一則

「寒戰」系列拍前傳 港台3大男神加入

下一則

影／51歲鄭秀文自稱「高齡產婦」 原來是打錯字

延伸閱讀

走進北疆，走進喀納斯、伊犁河谷青旅假期推出北疆全境十五天團

走進北疆，走進喀納斯、伊犁河谷青旅假期推出北疆全境十五天團
木村拓哉最新螢幕CP是她 網友驚：氣場嚇死人

木村拓哉最新螢幕CP是她 網友驚：氣場嚇死人
英國女王的祝福

英國女王的祝福
用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切