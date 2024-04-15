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小野麗莎邀入香閨 蕭煌奇愣在舞台上

記者李姿瑩／綜合報導
小野麗莎（右）親切挽著蕭煌奇。（圖／好滿意音樂提供）
小野麗莎（右）親切挽著蕭煌奇。（圖／好滿意音樂提供）

日本「Bossa Nova 女王」小野麗莎（Lisa Ono）日前赴台舉辦「2024 Lisa Ono 小野麗莎35周年世界巡迴演唱會」，她選擇台中作為世界巡迴的首站，台灣金曲歌王蕭煌奇特地前往台中擔任演出嘉賓，與小野麗莎合體演唱「家後」，成為台中才看得到的難得畫面。

蕭煌奇在台中擔任小野麗莎（右）的嘉賓。（圖／好滿意音樂提供）
蕭煌奇在台中擔任小野麗莎（右）的嘉賓。（圖／好滿意音樂提供）

小野麗莎相隔24年再次踏上台中，興奮之情溢於言表，雖然此行身體微恙，但她全神貫注，絲毫不影響演唱水平。蕭煌奇也表示，可以和自己的爵士樂啟蒙偶像小野麗莎一起唱歌「有美夢成真的感覺」。他還和小野麗莎打勾約定，以後兩人若開世界巡演，都要指定對方當表演嘉賓，宛如當眾「互許終身」要一起唱到全世界。

小野麗莎為歡迎蕭煌奇，特別獻上見面禮、自己家鄉的土產和甜點，以及出道35周年的紀念盤專輯，讓蕭煌奇相當驚喜，直說：「小野老師太溫柔了！」此外，兩人在後台即已相談甚歡，小野麗莎聽聞蕭煌奇喜歡日本，親切邀他到東京一嘗她最愛的燒肉餐廳，讓蕭煌奇直說小野老師好親切，本人溫柔貼心又健談，「完全沒有巨星的架子」。

小野麗莎則讚蕭煌奇很會寫歌，人又幽默，「教我講很多台語，說了很多次『我愛妳』。」並且表示有機會「要帶蕭煌奇去我媽媽的酒吧，我是在那裡的舞台上長大的，每天都有很多爵士音樂表演，我想他會喜歡」。

有趣的是，蕭煌奇在台中舞台上向小野麗莎告白，小野麗莎樂到當場笑說：「OK！Come to my room～」沒想到當下蕭煌奇聽不清楚耳機的聲音，所以愣在原地，意外形成「不解風情」的反差萌，讓全場哄堂大笑。

此外，小野麗莎也誠摯邀請蕭煌奇為她寫歌，希望在未來的新專輯中有機會演唱到蕭煌奇的作品。面對女神的邀約，蕭煌奇直呼：「不敢相信！」但他接下挑戰，承諾會全力以赴，已摩拳擦掌要為偶像小野麗莎量身打造新曲。

日本 爵士樂

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