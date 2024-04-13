「淚之女王」冒出中文香菜台詞 演員撞臉「甄嬛」靜白師太

「淚之女王」第11集，郭東延秀中文「老闆不要香菜」。（取材自微博）

Netflix播出的韓劇 「淚之女王」由金秀賢、金智媛主演，劇情進入高潮。第11集出現令人噴飯的中文台詞「香菜」、「皇上」，不少戲迷又驚又喜。

「淚之女王」使用韓劇3寶「癌症 、車禍、死不了」的萬用公式不怕被說老套。劇中飾演金智媛弟弟的郭東延假冒中國來的企業家，聽不懂韓文，然而下一句卻冒出：「老闆，不要香菜」奇怪中文，臨走前又喊了一聲「我的孩子，皇上」，無俚頭橋段為這齣喜劇再添不少搞笑戲分。

中國網友笑稱郭東延是看了多少遍「甄嬛傳」，笑言「世界是一個巨大的甄嬛傳，甄學統治世界」。

「甄嬛傳」第30集，孫儷 飾演的甄嬛被貓抓傷，安陵容將含量不輕的麝香混入舒痕膠，讓甄嬛每天擦在疤痕上，害甄嬛小產。甄嬛得知孩子沒了，在床上痛哭，喊的就是「我的孩子，皇上」。

安陵容將含量不輕的麝香混入舒痕膠，讓甄嬛每天擦在疤痕上，害甄嬛小產，痛哭「我的孩子」。（取材自微博）

「淚之女王」第11集，郭東延秀中文「我的孩子，皇上」。（取材自微博）

此外，微博有網友發現「淚之女王」中飾演美容院院長葛瑞絲，撞臉「甄嬛傳」的靜白師太，仔細一看臉型跟鼻樑還真的有雙胞胎的感覺。