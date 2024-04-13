酒後摔倒不治? 30歲朴寶藍曾唱紅韓劇「請回答1988」OST

現年30歲的南韓女歌手朴寶藍驟逝。(取材自微博)

唱紅韓劇 「請回答1988」OST（原聲帶）的南韓 女歌手朴寶藍和朋友聚餐，不明原因倒在廁所，被發現後趕快送醫，卻已回天乏術，30歲的生命戛然而止。

本報系聯合報報導，朴寶藍最近才發行新作，意外傳來讓人震驚，經紀公司已證實死訊，並發表聲明說：「傳來了悲痛和心痛的消息，11日深夜朴寶藍突然離開了我們，全體同事藝人和職員們都在巨大的悲痛中深深哀悼故人。」

警方初步判定她死因並非輕生，應是酒醉後摔倒，所以面部朝下趴倒在洗手檯前面。

另據搜狐韓娛報導，朴寶藍2010參加比賽時公開了當年年初父親因肝硬化先去世的故事，讓很多人感到惋惜。此後，母親也長期與肝癌作鬥爭，2017年母親也去世了。

朴寶藍在2010年出演了Mnet TV選秀節目「Super Star K2」，進入「最後11人」，獲得了很高的人氣。朴寶藍在2014年以「變漂亮了」正式出道，本月3日剛發布了新曲「想你」。

朴寶藍曾為許多韓劇演唱OST，其中最知名的就是「請回答1988」OST「惠化洞」和「W-兩個世界」的「即使說謊也告訴我吧」，其他還有「機智牢房生活」、「內向的老闆」、「想暫停的瞬間：About Time」等。