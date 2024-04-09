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「淚之女王」金秀賢入圍百想視帝 金智媛成最大遺珠

記者李姿瑩／綜合報導
金秀賢(左)以「淚之女王」入圍百想大賞男主角，女主角金智媛(右)卻成遺珠。（取材自tvN）
金秀賢(左)以「淚之女王」入圍百想大賞男主角，女主角金智媛(右)卻成遺珠。（取材自tvN）

韓星金秀賢、金智媛主演的「淚之女王」再傳捷報，不僅收視率創新高，金秀賢更一舉入圍百想藝術大賞視帝，要與柳承龍、南宮珉等勁敵一較高下。

金秀賢先前冒出親密照風波，幸好沒有動搖「淚之女王」的觀眾，而隨著劇情演到金智媛開始反擊，收視率也直線飆升。最新播出的第10集收視率創新高，助攻「淚之女王」成為了tvN電視劇史上收視率第三名，僅次於「孤單又燦爛的神—鬼怪」和「愛的迫降」。

正巧第60屆百想藝術大賞入圍名單出爐，金秀賢憑「淚之女王」四度入圍百想視帝，將對決「戀人」南宮珉、「MOVING異能」柳承龍、「少年時代」任時完、「運氣好的日子」柳演錫，不過女主角金智媛卻意外落馬，成為最大遺珠。

視后入圍者包括「壞媽媽」羅美蘭、「戀人」安恩真、「車貞淑醫生」嚴正花、「夜晚盛開的花」李荷妮、「有院子的家」林智妍。不只金智媛被淘汰，「MOVING異能」韓孝周以及「惡鬼」金泰梨都錯失入圍，無緣角逐視后。

電視部門中，「MOVING異能」入圍七項大獎成為大贏家，外界關注的還有夯劇「和我老公結婚吧」兩大反派宋昰昀、李伊庚，但是宋昰昀疑似受到近期霸凌爭議影響，同樣未入圍女配角獎。

電影部門中，兩大賣座電影「12.12：首爾之春」、「破墓」有多項入圍，尤其影帝競爭激烈，「12.12：首爾之春」兩位男主角鄭雨盛、黃晸珉皆入圍，去年拿下青龍獎影帝后的「水泥烏托邦」李炳憲、「鬼夢遊」鄭有美同樣都在入圍名單中，可惜未見已故的李善均擠進影帝爭霸戰。

入圍 李善均

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