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貼臉金秀賢…金賽綸神隱3天回「無可奉告」

娛樂新聞組╱綜合報導
金賽綸用「無可奉告」回應與金秀賢(圖)的關係。(取材自Instagram)
金賽綸用「無可奉告」回應與金秀賢(圖)的關係。(取材自Instagram)

南韓酒駕女星金賽綸日前突然上傳和金秀賢的貼臉照又秒刪，引發戀愛傳聞，金秀賢公司否認，金賽綸先表示需「整理立場」，之後終於回應了，但回答讓網友傻眼期。

金賽綸沉默期間一度傳出「友人」對媒體吐露她「壓力大、狀況複雜，她很糾結」，似乎另有隱情，但據韓媒My Daily報導，該爆料者根本不是金賽綸、金秀賢的好友。而金賽綸27日表示對合照事件「無可奉告」，她回應記者：「雖然我很苦惱，但不說任何話會更有幫助，我選擇『無可奉告』。」

金賽綸神隱兩天後回應韓媒的話讓網友相當傻眼，批她「戲真多」、「就是蹭熱度」、「沒料可爆，不沉默能怎麼辦」，網友直酸金賽綸「就是想炫耀一下有合照，誰知道會引來這麽大的風波，再想叫她爆料也沒有啥照可爆了，這不得苦惱嘛」、「回應了，回了個沉默」。

此外，從娛樂記者轉當YouTuber得李鎮浩分析金賽綸突爆照原因，指金賽綸因酒駕遭公司Goldmedalist解約，可能她至今仍無法接受這件事，當她看到昔日同公司的金秀賢以「淚之女王」重回小螢幕獲得好評及話題，衝動之下曝光過往合照，似乎想炫耀自己過去也很紅。

金賽綸(圖)用「無可奉告」回應與金秀賢的關係。(取材自Instagram)
金賽綸(圖)用「無可奉告」回應與金秀賢的關係。(取材自Instagram)

南韓 YouTuber

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