田慧振新戲爆母女衝突 崔秀英揭私下真面目

田慧振(左)、崔秀英飾演的母女長太像，劇中造型也相似，兩人還會互穿T-shirt。（圖／八大提供）

李善均 遺孀田慧振主演的親情喜劇「陌生人」將於台灣八大戲劇台播出，田慧振劇中角在高中時即當上未婚媽媽，生下由「少女時代」崔秀英飾演的女兒，雖然兩人年紀差距不大，但因性格迥異，鬥嘴爭執成了母女倆家常便飯。

提及首次合作，田慧振不諱言聽到崔秀英的名字，當下反應遲疑了一下，不敢相信「少女時代」的崔秀英要演自己的女兒。讀本會是彼此第一次碰面的場合，田慧振大方稱讚崔英秀的表現：「演得太好了！」聽到前輩的肯定，崔秀英甚至感動到想哭。

崔秀英在宣傳作品時曾分享，她的鐵粉都知道田慧振一直是她的偶像，再者她一直很期待能參與家庭、母女有關的作品，演出「陌生人」不僅圓夢，更形容像得到一份精美禮物。和田慧振合作後，崔秀英認為前輩雖外表看似冷酷，但內心很少女。

劇中，田慧振飾演物理治療師，崔秀英原在警局任職，無端被牽連一起醜聞案，而降職到派出所擔任巡警。曾演過多次警察角色的田慧振，是否有傳授一些表演經驗給「女兒」，田慧振幽默回應，因之前演的都是高階警官，是坐在辦公室的那種，和崔秀英的警察角色不太一樣。