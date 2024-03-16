韓韶禧4聲明認愛柳俊烈 否認當小三 為酸惠利道歉

韓韶禧陷入第三者疑雲。(取材自Instagram)

南韓女星韓韶禧日前否認介入柳俊烈和惠利戀情，但隨後她態度丕變，自發長文認了和柳俊烈確實在交往，但絕對不是無縫接軌，更沒有當小三。柳俊烈則在緋聞 爆發後，沉默一天不見蹤影，隨著韓韶禧發聲明認愛，他終於在16日做出回應，透過公司說明與韓韶禧確實正在交往。

韓韶禧15日爆出和柳俊烈同遊夏威夷 ，兩人在高級飯店泳池愜意約會，正面露臉毫不避諱他人目光。雙方經紀公司回應言詞委婉，卻在柳俊烈前女友惠利的動作下，引發韓韶禧真的當了「最美小三」的聯想。韓韶禧16日在Vlog發長文認愛柳俊烈，但是否認「換乘」（意即無縫接軌）、插足柳俊烈與惠利之間，並對於在IG發文諷刺惠利的行為向她道歉。

韓韶禧發出四點聲明，坦承和柳俊烈的緋聞是事實，但絕對不是「換乘戀愛」。第一，她在參觀柳俊烈的攝影展時，是單純看展，並為了未來合作先和柳俊烈打招呼。

第二，韓韶禧交代兩人交往的時間點，具她了解，柳俊烈在2023年初結束上一段戀情，而她則是2024年開始才答應交往，所以絕非第三者。

第三，她發Instagram限動回嗆惠利，是因為一時失去理智，之後會向惠利真心道歉，無論如何都是她處理不當。最後，韓韶禧向粉絲致歉，相關報導不能代表她所有的心情和心境，所以她選擇在Vlog發文，自己跟粉絲說清楚。

韓韶禧非常歉疚自己表現不夠成熟，因此失眠 撰文，把複雜心情一次公開。

●柳俊烈：先分手才交往

在韓韶禧發聲明認愛後，柳俊烈終於在16日透過公司說明與韓韶禧確實正在交往。經紀公司表示，柳俊烈今年初和韓韶禧開始交往，當時已經和惠利分手，雙方是在單身狀態下開始認識交往。之前因為新聞內容涉及藝人隱私，所以公司不願干涉，才沒有在第一時間給出明確答案。