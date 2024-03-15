韓韶禧、柳俊烈熱戀中？被目擊同遊夏威夷 經紀公司回應了

多名遊客目擊韓韶禧和柳俊烈在夏威夷約會。(取材自Instagram)

南韓演員韓韶禧和柳俊烈爆出戀愛緋聞 ，有粉絲目擊他們在夏威夷 甜蜜約會，並且毫不遮掩地享受飯店泳池。

韓媒「SWAY」報導，韓韶禧和柳俊烈一起現身每晚要價逾600美元的豪華飯店，完全零遮掩，在游泳池等公共設施互動曖昧，被不少粉絲認出來，「飯店泳池旁的座位上有韓國的知名演員在玩耍」的消息立刻傳開。

韓韶禧和柳俊烈的經紀公司證實他們人在夏威夷，但都澄清與戀情無關。柳俊烈公司說，柳俊烈是因攝影工作前往夏威夷，「請尊重演員的個人旅行，之後我們將不再回應目擊藝人私生活的傳聞」。

韓韶禧公司回應：「藝人確實與姐妹淘一起去夏威夷度假，但其餘部分屬演員的私生活，敬請見諒。」

多名遊客目擊韓韶禧和柳俊烈在夏威夷約會。(取材自Instagram)

柳俊烈曾跟女團「Girl's Day」成員惠利愛情長跑七年，兩人因拍韓劇 「請回答1988」(Reply 1988)相識相愛，但在去年11月被雙方公司證實和平分手。

而韓韶禧因演出「夫婦的世界」(The World of the Married)成名，一度獲得「最強小三」稱號，過去曾被網友抓包和小2歲的模特兒蔡鐘碩戀愛，但遭到經紀公司澄清「只是要好的朋友」；韓韶禧也曾因演出「無法抗拒的他」(Nevertheless)與同台演員宋江傳過緋聞。