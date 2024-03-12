觀影說劇／為「破墓」全身刺青 李到晛慘被附身

李到晛在「破墓」中被附身的場面令觀眾印象深刻。(圖／車庫提供)

韓星李到晛在電影「破墓」中被附身的場面令觀眾印象深刻，他也分享準備這場戲的過程，他表示：「我從張在現導演的前作中獲得提示，在電影『黑祭司』中，朴素談前輩有被附身的場面，我不斷反覆觀看那場戲並一邊研究。其實當巫覡老師被附身時，他們說話的口吻就會瞬間變得不同，所以我心想在演被附身的戲時，絕不能出現『峯吉』自己的語氣。」

而對於能和崔岷植、柳海真、金高銀等前輩合作的感想，李到晛表示：「我一開始心想要做好基本功，因為前輩們一定會好好地引領我，我要好好跟隨他們，且不能造成大家的困擾！而且當時真的非常開心，能和一直想合作的前輩們共演，真的感到非常榮幸，也很感謝能讓我參與這部作品。」

此外，在「破墓」中飾演風水師的崔岷植，也大讚金高銀就像知名足球 選手梅西 ，引領著整個劇組團隊。因為他認為巫覡角色非常難以詮釋，覺得金高銀真的是位不簡單的演員，他盛讚：「我曾親眼看過金高銀和李到晛向巫覡老師學習的模樣，都表現得很好。我問巫覡老師他們表現得怎麼樣，老師說優秀到想收他們為徒的程度了。」而且當崔岷植看到金高銀入戲到翻白眼時，他覺得很害怕，也很佩服金高銀的勇氣，非常期待她未來的發展。

李到晛在「破墓」中被附身的場面令觀眾印象深刻。(圖／車庫提供)

張在現導演透露他當初是看到李到晛充滿熱情的潛力，才會請他詮釋「峯吉」一角，他表示：「真的不曉得李到晛現在會那麼紅，當時他只是很努力地詮釋角色，沒想到現在已成長為世界級的演員了。」而當導演被問到李到晛因為「黑暗榮耀」而獲得更多人氣時，導演內心是否也感到很高興的提問，導演笑說：「我小心翼翼地笑了。」

而對於這次在「破墓」中所展現的強烈外型，李到晛透露：「我非常喜歡在『破墓』中的造型，沒想到我也能展現這種模樣。起初導演他說希望『峯吉』這個角色給人的第一印象能強烈一點，他希望我能戴假髮讓頭髮變長，讓刺青布滿全身，我心想這是很難得的機會，就馬上答應了。」而李到晛如此帥氣的造型，也讓觀眾直呼彷彿像是從漫畫中走出來的「撕漫男」。