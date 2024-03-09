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「日本奧斯卡」 役所廣司、安藤櫻奪帝后

娛樂新聞組／綜合報導
役所廣司（左）繼坎城影展後，又憑藉著「我的完美日常」拿下日本奧斯卡影帝。（取材自X平台）
役所廣司（左）繼坎城影展後，又憑藉著「我的完美日常」拿下日本奧斯卡影帝。（取材自X平台）

有「日本奧斯卡」之稱的第47屆日本電影學院獎近日頒獎，「哥吉拉-1.0」奪走最佳影片等8項大獎，而最佳男主角由「我的完美日常」坎城影帝役所廣司拿下。不過最為風光的演員莫過於安藤櫻，她先以「哥吉拉-1.0」拿下最佳女配角，且頒獎人正巧是去年以「那個男人」獲得最佳女配角的她本人，形成自己頒獎給自己的有趣場面。

安藤櫻去年獲得女配角獎，按慣例擔任今年的頒獎人，她打開名單時，不好意思地說「謝謝」，接著用非常小的聲音說：「得獎的是『哥吉拉-1.0』的安藤櫻。」笑翻眾人，她致詞時還是一臉不可置信：「真是意想不到的發展，有點發不出聲音。」至於最佳男配角則是由「月」的磯村勇斗獲得。

過了不久，安藤櫻又以是枝裕和導演的「怪物」奪下最佳女主角，二度上台抱走影后獎座，她笑說：「我拔下了哥吉拉的一顆牙！」但又坦言這樣的心情實在很複雜，全場再度爆出笑聲。

影帝則由「我的完美日常」役所廣司獲得，這是役所廣司第四度於日本奧斯卡封帝，已打平日本傳奇影星高倉健的紀錄。他表示非常高興，還笑說總算滅了「哥吉拉」威風，讓台下的「哥吉拉-1.0」男主角神木隆之介笑到不行。

此外，坎城影展頒獎典禮舉行前，是枝裕和執導的「怪物」獲頒會外獨立獎項「酷兒金棕櫚獎」（Queer Palm），創日本電影首例。

「怪物」以心疼孩子的單親母親、希望息事寧人的教職員，及天真無邪的孩子們，透過各種不同的視角來看待孩子們在學校引發的問題，並且探詢「怪物」究竟是誰，是一部描寫人與人之間各種複雜的關係以及情感的人性電影。

是枝說，從大約4年半前開始構思情節以來，一直思考作為主角的兩名少年內心糾葛及如何面對，「很感謝這部電影能受到大家喜愛」。

安藤櫻獲得最佳女主角、最佳女配角等獎項，十分風光。（取材自X平台）
安藤櫻獲得最佳女主角、最佳女配角等獎項，十分風光。（取材自X平台）

日本 奧斯卡 坎城影展

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