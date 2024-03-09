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「七龍珠」作者鳥山明病逝 成龍曬合照哀悼

記者陳建嘉／綜合報導
成龍曬合照悼念鳥山明。(取材自微博)
成龍曬合照悼念鳥山明。(取材自微博)

日本知名漫畫家鳥山明曾創作「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」，影響全球無數粉絲，傳出已於1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲，經紀公司稍後也證實此事。他對影視產業影響深遠，就連成龍也發出合照悼念，「感謝你創造了那麼多經典作品，它們會永遠與世界同在，走好」。

鳥山明可說為日本動漫界的代表性人物，單行本被翻譯成多種語言，在全球累積發行2億本，也改編成卡通、動畫、遊戲等，每逢拍攝電影皆會熱賣，而他同時還是「勇者鬥惡龍」等著名遊戲的角色設計者。經紀公司表示，目前僅會舉行私人告別式，追悼會等細節待決定後再公布，而他當前還有許多工作尚未完成，他的離開令人遺憾，所幸已留下許多經典大作，供後世懷念。

至於還未發行的遺作，包括今年秋天將要發行的新作動畫「七龍珠：DAIMA」，會讓主角孫悟空再度回到小時候，對抗來自全宇宙的反派，而他參與製作的動畫、遊戲「沙漠大冒險 SAND LAND」、「勇者鬥惡龍XII 被選中的命運之炎」都會陸續推出。日媒並引述友人表示，鳥山明曾提起2月要進行腦部手術，他生前最大的心願，就是希望能夠欣賞新作開播，只可惜再也無法達成。

鳥山明離世，讓娛樂界眾多名人同步悼念，包括「火影忍者」岸本齊史、「航海王」尾田榮一郎以及「I"s」桂正和都發文悼念一代大師。

功夫巨星成龍與他交情甚篤，鳥山明曾說自己非常喜歡「醉拳」，「沒有『醉拳』就沒有『七龍珠』」，還曾設計「七龍珠」龜仙人的化名為「程龍（諧音成龍）」，如今漫畫大師驟逝，成龍發文哀悼「粉絲」鳥山明，網友還稱這是「來自『成龍』選手的悼念。

此外，台灣影視圈包括九把刀、林哲熹以及蔡阿嘎也都在臉書發表緬懷文，九把刀甚至稱鳥山明是「夢想的啟發者」。

「七龍珠：DAIMA」是「七龍珠」系列最新系列動畫。(取材自YouTube)
「七龍珠：DAIMA」是「七龍珠」系列最新系列動畫。(取材自YouTube)
「七龍珠」作者鳥山明因為急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲。(歐新社)
「七龍珠」作者鳥山明因為急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲。(歐新社)

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