阿部貞夫新劇玩穿越 台詞無極限嚇到自己

阿部貞夫收放自如的演技在首集就完全爆發。（圖：friDay影音提供）

日本 鬼才編劇宮藤官九郎操刀的最新日劇 「極度不妥！」開播後話題不斷，男主角阿部貞夫意外穿越時空「回到未來」，每集都充滿不同驚喜，除錦戶亮客串外，連岡田將生都自願參一角。

80年代的言行到了現代會成為騷擾，宮藤官九郎再度寫出跨時代的神劇本，扮演國中體育老師阿部貞夫在1986與2024年之間穿梭，用昭和時代的思維與言行正面衝撞令和時代的矛盾，從第1集開始突然冒出的歌舞劇，讓觀眾又驚又傻眼，尬點十足卻幽默滿點。

阿部貞夫收放自如的演技在首集就完全爆發，從室內吸菸、對學生體罰，再到言語欺負女同事，開場5分鐘就打破各種規則，台詞猛到連阿部貞夫都透露：「非常開心能跟宮藤官九郎合作，拿到劇本的時候覺得超棒的，看到剛開始的台詞就嚇到！」

宮藤官九郎表示，現在這個時代就是「這個不行、那個不可以」，很多口頭上禁止的事情就直接結束，強調「這部連續劇就是要探討『為什麼不能？』」

隨著劇情發展，「極度不妥！」出現的驚喜越來越多，除了錦戶亮在第5集扮演關鍵人物，和宮藤官九郎從「快一秒的他」、「寬鬆世代又怎樣」合作多次的岡田將生也將在之後集數登場。