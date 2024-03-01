我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

大谷翔平官宣結婚 女諧星突曬鑽戒 喊「嚇到你們」

記者陳建嘉／綜合報導
諧星吉田有里突然秀出鑽戒。（取材自X平台）
諧星吉田有里突然秀出鑽戒。（取材自X平台）

大谷翔平在個人社群網站發布震撼彈，宣布自己已結婚，對象僅透露是日本女生，「我要向所有朋友和球迷宣布一項消息，我不只在道奇展開職業生涯新篇章，還和來自我祖國的日本人展開新生活，她對我來說非常特別，我想讓大家知道，我現在已經結婚了。我對未來感到興奮，感謝您們的支持」。

與此同時，諧星吉田有里也同步發布喜訊，但外界認為應只是開玩笑。吉田有里拍IG影片表示正在東京，隨即秀出手上鑽戒，「我想你們應該很多人知道了...」、「嚇到你們真是不好意思」。

但因為與大谷翔平官宣時間幾乎同步，讓人好奇，「真的是你們兩個嗎？」、「有里是搞笑藝人，該不會是為了搞笑做假吧？」、「如果是真的，恭喜二位！」但不少人認為應該只是搞笑。

大谷曾在節目上表示理想型是「天才童星」蘆田愛菜，當時僅有10歲，不過大谷還強調自己不是「蘿莉控」，只是因為不斷被問到感情問題覺得煩，才給出這個答案。

但這項對話多年以來一直蔚為佳話，就連蘆田愛菜19歲時，曾在錄綜藝節目，與其他藝人討論大谷翔平，她讚說球技好、人品也好，一度還害羞摀嘴。蘆田愛菜曾演過經典日劇「Mother」、「寶貝的生活守則」，更獲邀至好萊塢演出電影「環太平洋」，飾演女主角菊地凜子的童年時期，去年演出日劇「最好的教師」還斬獲多項女配角獎項，而她不僅功課好，外型可愛，更是一名學霸，根據「日刊體育」報導，她去年獲得直升慶應大學法學部政治學科的機會，才剛成為大學新鮮人。

蘆田愛菜曾被大谷表示是理想型。（圖：KKTV提供）
蘆田愛菜曾被大谷表示是理想型。（圖：KKTV提供）

大谷翔平 日劇 日本

上一則

姚安娜演技拖累「獵冰」？ 張頌文：喜不喜歡都正常

下一則

秦嵐、魏大勛沒分手 傳在三亞甜蜜過年

延伸閱讀

MLB／大谷翔平首談婚姻 水原一平罕見翻到卡詞：剛剛說什麼？

MLB／大谷翔平首談婚姻 水原一平罕見翻到卡詞：剛剛說什麼？
大谷翔平宣布結婚 日女星突曬鑽戒：對不起嚇到你們

大谷翔平宣布結婚 日女星突曬鑽戒：對不起嚇到你們
大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女

大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女
MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

熱門新聞

澀谷果步是已退役的知名AV女優。圖／摘自IG

女記者下海當AV女優 公開拍片酬勞「年薪漲7倍」

2024-02-24 14:28
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
楊紫客串賈玲自導自演的「熱辣滾燙」，飾演賈玲的表妹，是一名電視台編導。(取材自微博)

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

2024-02-24 06:30
唐嫣畫煙熏濃妝，染金棕髮色登上雜誌封面。(取材自微博)

唐嫣告別傻白甜 煙熏濃妝大秀性感冶豔

2024-02-22 06:30
賈玲穿著全套滑雪服站在山頂。(取材自微博)

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

2024-02-24 20:31

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵