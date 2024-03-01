大谷翔平官宣結婚 女諧星突曬鑽戒 喊「嚇到你們」

諧星吉田有里突然秀出鑽戒。（取材自X平台）

大谷翔平 在個人社群網站發布震撼彈，宣布自己已結婚，對象僅透露是日本 女生，「我要向所有朋友和球迷宣布一項消息，我不只在道奇展開職業生涯新篇章，還和來自我祖國的日本人展開新生活，她對我來說非常特別，我想讓大家知道，我現在已經結婚了。我對未來感到興奮，感謝您們的支持」。

與此同時，諧星吉田有里也同步發布喜訊，但外界認為應只是開玩笑。吉田有里拍IG影片表示正在東京，隨即秀出手上鑽戒，「我想你們應該很多人知道了...」、「嚇到你們真是不好意思」。

但因為與大谷翔平官宣時間幾乎同步，讓人好奇，「真的是你們兩個嗎？」、「有里是搞笑藝人，該不會是為了搞笑做假吧？」、「如果是真的，恭喜二位！」但不少人認為應該只是搞笑。

大谷曾在節目上表示理想型是「天才童星」蘆田愛菜，當時僅有10歲，不過大谷還強調自己不是「蘿莉控」，只是因為不斷被問到感情問題覺得煩，才給出這個答案。

但這項對話多年以來一直蔚為佳話，就連蘆田愛菜19歲時，曾在錄綜藝節目，與其他藝人討論大谷翔平，她讚說球技好、人品也好，一度還害羞摀嘴。蘆田愛菜曾演過經典日劇 「Mother」、「寶貝的生活守則」，更獲邀至好萊塢演出電影「環太平洋」，飾演女主角菊地凜子的童年時期，去年演出日劇「最好的教師」還斬獲多項女配角獎項，而她不僅功課好，外型可愛，更是一名學霸，根據「日刊體育」報導，她去年獲得直升慶應大學法學部政治學科的機會，才剛成為大學新鮮人。