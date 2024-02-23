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堂本剛退出傑尼斯 「近畿小子」不解散

娛樂新聞組／綜合報導
堂本剛宣布將於3月31日退出事務所。（取材自Instagram）
堂本剛宣布將於3月31日退出事務所。（取材自Instagram）

日本SMILE-UP.（原傑尼斯事務所）旗下團體KinKi Kids（近畿小子）成員堂本剛，日昨宣布將於3月31日退出事務所，對於團體則表示「沒考慮過要解散」，為了守護與粉絲度過的時光，將「尊重彼此不同意見，持續進行協商」。

中央社報導，44歲的堂本剛在今年1月宣布與女子偶像團體「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚後，就一直有傳言他將退出公司，如今正式宣布，於公於私都將有嶄新的開始。

堂本剛在粉絲俱樂部網站發文表示，「我將在2024年3月31日契約更新的時機點，結束與所屬事務所的契約，進入人生的新領域。」他預料將開設個人事務所繼續活動。

堂本剛在2005年以他喜愛的古代魚類ENDLICHERI☆ENDLICHERI（虎斑☆恐龍王）為藝名開始個人活動，目前官方網站已隨堂本剛的聲明更新，預告粉絲俱樂部funk love將於4月11日盛大揭幕。

至於許多粉絲關切的KinKi Kids團體活動，堂本剛在會員制網站表示，「聽聞這項消息，相信有很多人擔心團體活動，但我打算透過個人事務所繼續活動，沒有考慮過解散。」並表示為了粉絲，他將和工作人員及搭檔堂本光一一起創造可以繼續活動的環境。

堂本剛於1979年4月10日出生於奈良縣，在1991年加入傑尼斯事務所。他在1992年與堂本光一組成KinKi Kids，由於出道以來發布的所有單曲均能在首周登上日本Oricon單周銷量榜冠軍，而保有多項金氏世界紀錄。

除了歌唱事業外，堂本剛在演戲方面也獲得認可，曾主演「金田一少年之事件簿」系列大獲歡迎。

然而，堂本剛於2017年突發性失聰，在舞台上不得不配戴裝置。之後，相當賞識他的傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川於2019年逝世，加上COVID-19疫情限制演藝活動，以及去年爆發的強尼喜多川性侵醜聞，伴隨事務所改名等，數年來發生相當多戲劇性變化。

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