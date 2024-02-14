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觀影說劇／安普賢扮富少刑警 為10秒戲健身三周

記者陳建嘉／綜合報導
安普賢在「財閥X刑警」演出超浮誇的財閥富三代。（圖／Disney+提供）
安普賢在「財閥X刑警」演出超浮誇的財閥富三代。（圖／Disney+提供）

刑偵韓劇「財閥X刑警」由演技派俊男美女安普賢、朴智賢攜手合作。「財閥X刑警」開播以來締造熱門話題，安普賢去年才因為交往天團BLACKPINK成員Jisoo引發關注，而他近期登上綜藝節目「我家的熊孩子」宣傳新劇，提到自己在「財閥X刑警」有大量動作戲，「雖然只有10秒的戲，但我健身了足足3周！」也掛保證動作戲能做到的都絕對都親身上陣。

「財閥X刑警」最新集數讓主角群再度出任務，調查一名模特兒的命案，背後竟然牽扯巨大的財團陰謀。安普賢所飾演的財閥富三代陳利手才剛當上刑警，雖然辦案經驗不足，但竟用超級浮誇的方式順利在時限內抓到真兇，甚至出動直升機、遊艇，超狂行徑讓觀眾也直呼「鈔能力太誇張」、「有錢到沒處花」。

安普賢與劇中的哥哥、生母親情戲都無比動人，戲外他與自己的奶奶感情也非常好，「我會當演員就是因為我的奶奶，她很喜歡看電視，所以我就想要演戲，讓她每天都看得到我」，並透露先前演「梨泰院CLASS」、「以吾之名」等戲劇中都有大量動作戲，每次奶奶看到他被打就很心疼，「她會立刻打電話問我有沒有受傷」。即便如此，曾當過業餘拳擊手還摘下金牌的他，對於拍動作戲有自己的堅持，「只要有動作戲，我都會要求親自上陣，只要覺得自己做得到的，就不會假手他人。」

安普賢、朴智賢兩人合作爆笑火花不間斷，安普賢飾演的陳利手在最新一集中，好不容易當上刑警，運用自己與生俱來的直覺以及超乎常人的體力獲得關注，無奈由朴智賢飾演的重案組組長李薔賢，一點也不看好他，兩人運用各自的才能破解各大犯罪案件，陳利手更因為是財閥家富三代，對於各集團的豪門恩怨瞭若指掌，更能順利分析出真凶是誰，再加上李薔賢豐富的經驗以及無人可敵的打架技巧，果然順利破案。

同時，陳利手在劇中個性輕浮，朴智賢則性格嚴謹，兩人常常鬥氣打賭，陳利手更在美術館直擊兇殺案時直呼「這是一樁密室殺人案」，被李薔賢嘲諷「推理小說、漫畫看太多」，相當逗趣。

安普賢(左)與朴智賢(右)再度合作。（圖／Disney+提供）
安普賢(左)與朴智賢(右)再度合作。（圖／Disney+提供）
安普賢在「財閥X刑警」展現壯碩身材。（圖／Disney+提供）
安普賢在「財閥X刑警」展現壯碩身材。（圖／Disney+提供）
安普賢在「財閥X刑警」演出超浮誇的財閥富三代。（圖／Disney+提供）
安普賢在「財閥X刑警」演出超浮誇的財閥富三代。（圖／Disney+提供）

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