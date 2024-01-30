李善均遺作「鬼夢遊」 獲法奇幻電影節評審團大獎

已逝南韓演員李善均生前演出電影「鬼夢遊」。（取材自IMDb）

南韓 新銳導演柳在宣（Jason Yu）日前以首部長片作品「鬼夢遊」（Sleep），奪下法國格拉德梅爾國際奇幻電影節（Gerardmer International Fantastic Film Festival）評審團大獎（Grand Prix）。

中央社引述法新社報導，格拉德梅爾電影節專門頒獎給奇幻、科幻和恐怖類型的電影。

34歲的柳在宣執導的這部喜劇恐怖片，講述一名由已故男星李善均 飾演的年輕丈夫發生噩夢般的夢遊行為，嚇壞了由「屍速列車」（Train To Busan）女星鄭裕美飾演的妻子，夫妻倆生活也出現翻天覆地的變化。

此外，評審團獎（Jury Prize）頒給葡萄牙導演嘉布瑞爾亞布蘭特斯（Gabriel Abrantes） 的「阿米莉亞的孩子」（Amelia's Children，暫譯）和法國導演席琳魯齊（Celine Rouzet）的「長夜將至」（En attendant la Nuit，暫譯）。

阿根廷導演德米安魯格納（Demian Rugna）的「當邪惡潛伏時」（When Evil Lurks）同時獲得影評人獎和觀眾獎，而英國導演巴納比克雷（Barnaby Clay）的「播種」（The Seeding，暫譯）則獲得了大東部地區青年評審團獎。

法國導演侯德里格余亞（Rodrigue Huart）的「外西凡尼」（Transylvanie，暫譯）則獲短片大獎（Short Film Grand Prize）。