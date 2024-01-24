李善均調查文件外流 D社遭搜索 記者電腦手機被扣押

南韓演員李善均。（路透資料照片）

李善均 捲入吸毒案不堪醜聞壓力，在去年12月27日輕生離世，韓媒「Dispatch」（簡稱D社）隨後公開了警方內部的事件報告書，內容是李善均的陳述內容，質疑警方當初在調查時過程輕率，完全沒有掌握任何事實，而警方為了追查事件報告書外流的源頭，甚至還搜索了D社。

韓國京畿南部反腐拜調查隊22日前往D社公司進行搜索，扣押了記者的電腦、手機，對此D社23日也發出新聞稿回應，「Dispatch在李善均死亡後公開了警方的內部報告書，這份文件是警察的恥辱。希望這次京畿南部廳的扣押搜查不要用於掩蓋警察的恥辱。 」也透露「Dispatch通過第三方獲取了相關文件。 這是暴露出初期調查漏洞的文件。實際上，通過這些，指出了警察和媒體的問題。」最後更喊話「希望警方不要以扣押搜查來結束。有必要關注將李善均推向極限的調查和報告形式。」

另方面，從影帝淪為毒蟲的韓星劉亞仁，繼續因違反毒品 管理法出庭。他把發言權全部交給律師，主打悲情牌，自述因為高壓生活而罹患憂鬱症 、恐慌症和睡眠障礙。在長時間的治療下，因此對舒眠麻醉藥物產生依賴性。

律師替劉亞仁說明，因為藝人工作必須得到外界高度關注，所以罹患多種精神疾病，並非有意對藥物成癮。雖然取得藥物的途徑一切合法，但劉亞仁對此已深切反省，關於先前的多項指控，他僅承認一小部分，堅持從來沒有勸誘他人吸食毒品。律師還替劉亞仁向粉絲道歉，「很抱歉讓所有支持者失望，非常抱歉」