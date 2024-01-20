辦完李善均後事 全慧珍低調上工 扛起家中經濟重擔

全慧珍重回工作崗位。(取材自X平台)

南韓 演員李善均 離世後，留下妻子全慧珍獨自撫養兩個兒子。全慧珍剛幫丈夫處理完後事，經紀公司日前低調分享她的工作花絮，代表她已經回到工作崗位。

全慧珍本來就有自己的代言和工作行程，先前因為李善均相關風波，不得不全面停擺。如今塵埃落定，她沒讓自己繼續沉浸在傷心的情緒中，整理好狀態趕緊上工。畢竟現在孩子們只能依靠她，她必須扛起家中經濟重擔。

全慧珍的經紀公司HODU&U Entertainment在官方推特 分享了她正在綁鞋帶的照片，寫下「無精打采的午後，做個擊敗睏意的全慧珍」。照片中的全慧珍看似正準備拍攝廣告，低著頭沒有太多表情。網友發現她雙手無名指上都戴著戒指，心疼她獨自承受這一切，不停留言幫她加油打氣。

李善均走後，不少影人都發聲幫他平反，無奈已經於事無補，再多的榮譽獎項也喚不回他的寶貴生命。韓媒日前再爆出有藝人染毒，警方接獲報案，一名約30歲的饒舌歌手自首「我吸毒」，自投羅網請警方處置。

韓媒報導，這名歌手一早自己到警察局自首。值班員警簡單詢問後，發現對方狀態不對勁，暫時先將他送到安置中心。網友對這名歌手自首的舉動感到詫異，不過先前李善均的遭遇還歷歷在目，不少人懷疑對方是不是受到威脅或控制，所以找警方求救。